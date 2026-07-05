La nueva frontera de la banca: cuando la inteligencia artificial empieza a decidir por los usuarios

La evolución de la inteligencia artificial está dando lugar a una nueva generación de agentes digitales capaces de gestionar tareas financieras cada vez más complejas, desde analizar gastos y comparar alternativas hasta ejecutar determinadas acciones previamente autorizadas por los usuarios .

Durante años la banca digital buscó acercar los servicios financieros a las personas. La llegada de agentes capaces de intervenir en procesos financieros introduce un desafío diferente y plantea una nueva pregunta para la industria: ¿cómo construir confianza cuando parte de las decisiones cotidianas comienzan a ser delegadas en sistemas inteligentes?

La novedad no es que una transacción pueda ejecutarla un software, eso ya existe desde hace años. El cambio es que empiezan a aparecer agentes capaces de interpretar objetivos y ejecutar acciones en representación de las personas. A medida que estos modelos ganen espacio, se van a abrir nuevas preguntas sobre cómo gestionar el consentimiento, la supervisión y la responsabilidad cuando parte de las acciones financieras sean ejecutadas por agentes . Además de cómo gestionar la “atención” del agente , es decir, qué producto elige comprar, adquirir o incorporar.

Este escenario abre interrogantes que van más allá de la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas y ponen el foco en cómo evolucionarán los modelos de confianza dentro del sistema financiero. Más que definir desde hoy una única forma de implementación, el desafío pasa por comprender cómo garantizar visibilidad, trazabilidad y control en operaciones donde la inteligencia artificial empieza a asumir un rol cada vez más activo.

En ese contexto, comienza a cobrar relevancia la discusión sobre qué capacidades deberán desarrollar los distintos actores del ecosistema financiero para convivir con este nuevo modelo.

Durante años la banca digital buscó acercar los servicios financieros a las personas. Archivo.

El desafío no pasa solamente por incorporar agentes de IA, sino por adaptar modelos que hasta ahora fueron concebidos para la interacción directa entre personas y entidades financieras. A medida que estos agentes ganen autonomía, la discusión se va a centrar en cómo establecer límites claros, garantizar la trazabilidad de las operaciones y generar confianza en un entorno donde parte de las decisiones estarán delegadas.

Autonomía y control

La diferencia no la va a hacer quién automatice más, sino quién logre combinar autonomía con control. Seguramente también van a estar pensando en cómo atraer la toma de decisión de los agentes, cómo hacer un producto atractivo para la forma en que estos trabajan.

La banca digital obligó a rediseñar canales y experiencias. La incorporación de agentes inteligentes abre una nueva etapa para la industria financiera. La transformación ya no estará determinada únicamente por la capacidad de automatizar tareas, sino por la forma en que el ecosistema logre construir confianza alrededor de sistemas capaces de actuar con mayor autonomía.

* Joaquín Díaz Vélez, Business Manager en Flux IT.