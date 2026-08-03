"Nuestras casas se han convertido en prisiones": cómo es vivir en un pueblo palestino en Cisjordania que sufre constantes ataques de colonos israelíes

La gran puerta metálica del recinto familiar de los Abu Alia, en la aldea cisjordana de al Mughayyir, resistía el embate de los colonos, la mayoría de ellos adolescentes; sus barrotes resonaban con cada golpe mientras la aporreaban una y otra vez con sus palos.

Pero los insultos lanzados por ambos bandos aquel día atravesaban libremente los barrotes.

Un insulto especialmente ofensivo —casi idéntico tanto en hebreo como en árabe— fue pronunciado con desprecio por los jóvenes israelíes que golpeaban la puerta, y con miedo y frustración por el hombre palestino que se encontraba a escasos centímetros de ellos al otro lado, mientras grababa el incidente con su teléfono.

Esta puerta, situada en las afueras de al Mughayyir, se ha convertido cada semana en una línea del frente en la lucha por la Cisjordania ocupada.

Y este tipo de ataque de colonos contra hogares palestinos, en una rutina semanal en las aldeas de todo el territorio.

Cuando llegamos a al Mughayyir aquel día, el enfrentamiento en el recinto de los Abu Alia ya había comenzado.

El ejército israelí y la policía fronteriza recorrían ya las calles, y los residentes huían de ellos; aquí, los soldados, al igual que los colonos, son considerados enemigos.

Algunos jóvenes bloquearon la carretera con piedras, mientras el sonido de disparos retumbaba sobre la aldea.

BBC Nubes de gas lacrimógeno disparado por tropas israelíes se elevan desde las calles de al Mughayyir.

En la colina que domina el lugar, la mezquita local llamaba a la gente a ayudar a la familia atrapada por los colonos.

Pero eludir a los soldados israelíes se ha convertido en una apuesta peligrosa.

Residentes, personal médico y periodistas han recibido disparos durante operaciones militares israelíes en Cisjordania.

Esto es lo que hoy se considera un fin de semana normal en al Mughayyir y en otras aldeas de Cisjordania, aunque rara vez trasciende las noticias locales.

Pasamos una semana en los alrededores de al Mughayyir y de la aldea vecina de Khirbet Abu Falah para observar cómo era la vida allí para una comunidad concreta, o incluso para una sola familia.

Lo que encontramos muestra la rapidez con la que está cambiando el control de este territorio y cómo los ataques locales de colonos son solo la punta visible de un proyecto nacional destinado a poner tierras de Cisjordania bajo control israelí.

Una larga tensión

Desde la ocupación de Cisjordania por Israel durante la guerra de Medio Oriente de 1967, se han construido más de 100 asentamientos que albergan a más de medio millón de judíos en tierras que los palestinos reclaman para un futuro Estado.

Algunos colonos israelíes también han establecido cientos de puestos avanzados no autorizados, a menudo comenzando con una sola tienda de campaña o una caravana en una colina, y con frecuencia muy cerca de viviendas palestinas.

Tanto los asentamientos oficiales como estos puestos avanzados son ilegales, según el derecho internacional.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha descrito a quienes realizan estos ataques como un pequeño grupo de jóvenes descarriados: los ha llamado "150 delincuentes juveniles" o "70 adolescentes de hogares desestructurados".

Los colonos que golpeaban la puerta de los Abu Alia aquel sábado en al Mughayyir parecían ser principalmente adolescentes.

Sin embargo, anteriormente ese mismo día, un grupo de colonos había difundido en redes sociales un llamamiento a "expulsar al enemigo", acompañado de una cita de la Torá:

"Si no expulsan de delante de ustedes a los habitantes de la tierra, aquellos que dejen se convertirán en espinas en sus ojos y aguijones en sus costados", se podía leer.

Getty Images Residentes palestinos de al Mughayyir se enfrentan a colonos y tropas israelíes.

Y detrás de los rostros jóvenes que se encontraban ante la puerta había colonos mucho mayores -al menos uno armado- situados junto a soldados israelíes a poca distancia de la vivienda.

Entre los palestinos que viven en Cisjordania está muy extendida la creencia de que los soldados israelíes apoyan a los colonos durante estos ataques.

Las grabaciones del enfrentamiento, filmadas por la familia Abu Alia, muestran a soldados acercándose tranquilamente a los adolescentes que atacaban la puerta e intentando apartarlos con suavidad.

No resultó eficaz: los jóvenes regresaban una y otra vez para golpear la puerta con sus palos, mientras una mujer en el interior les gritaba que se marcharan.

Los soldados que permanecían junto a ellos no hicieron ningún intento de interrogar o detener a los agresores, ni siquiera de confiscarles sus armas.

Otras imágenes, también grabadas desde el recinto familiar, parecen mostrar a jóvenes colonos rompiendo las vallas de la propiedad mientras soldados observan a corta distancia, sin casco y utilizando sus teléfonos móviles.

En una fotografía se aprecia lo que parece ser una herramienta eléctrica para cortar metal, apoyada sobre pedazos de madera detrás de ellos.

Posteriormente la fotografiamos en manos de soldados, después en manos de colonos y más tarde nuevamente en poder de soldados junto a la valla de los Abu Alia.

Preguntamos a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre estos incidentes.

No ofrecieron una explicación concreta, aunque afirmaron que estaban investigando denuncias de daños a la propiedad.

Un método conocido

BBC Rafeeq Abu Alia dijo que el ataque a la casa de su familia siguió un patrón conocido.

Rafeeq Abu Alia, uno de los miembros de la familia que se encontraba en la casa aquel día, me explicó que el ataque seguía un patrón ya conocido.

"A primera hora de la mañana vinieron. Eran cuatro colonos y estaban armados. Luego llegaron más colonos y sitiaron la casa, insultándonos y provocándonos", señaló.

"Vinieron con el ejército. Los soldados entraron primero y detrás de ellos los colonos. El ejército golpeó a personas dentro de la casa", añadió.

Filmamos a soldados intentando derribar la puerta de los Abu Alia mientras los colonos permanecían a su lado. Más tarde vimos a trabajadores reparando la entrada dañada.

Personal médico nos indicó que trataron a varios palestinos por inhalación de gas lacrimógeno y lesiones por golpes, y que otra persona fue trasladada al hospital con una herida de bala.

Las FDI nos comunicaron que sus operativos estuvieron ese día en al Mughayyir respondiendo a informes sobre un enfrentamiento entre palestinos y civiles israelíes.

Según su versión, los soldados entraron en una casa de la aldea buscando sospechosos de lanzar piedras y, por separado, detuvieron a una persona que participaba en lo que describieron como un "disturbio violento".

También señalaron que estaban investigando acusaciones de violencia por parte de soldados.

Asimismo, afirmaron que palestinos encapuchados utilizaron hondas para lanzar piedras contra las tropas, que sus fuerzas abrieron fuego para neutralizar la amenaza, y que "se identificó un impacto", expresión utilizada para indicar que alguien resultó alcanzado por disparos.

BBC

Las reglas de enfrentamiento para las fuerzas israelíes en Cisjordania se flexibilizaron después de los ataques dirigidos por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y se permite el uso de fuego real contra palestinos que lancen piedras.

Nuestras reiteradas solicitudes para acompañar a las FDI en patrullas por Cisjordania durante este año no han recibido respuesta hasta el momento.

Ataques reiterados

Mientras las fuerzas israelíes disparaban munición real, granadas aturdidoras y balas de gas lacrimógeno en al Mughayyir aquel día, caminamos por una carretera prácticamente desierta en dirección al complejo de los Abu Alia para observar de primera mano la situación.

Dos soldados aparecieron frente a nosotros, a escasos metros de distancia. Nuestro productor palestino local fue el primero en advertir su presencia.

Seguíamos filmando cuando uno de ellos levantó su arma y la apuntó hacia nosotros.

Nos dirigimos al techo de un edificio cercano para ponernos a salvo; el vehículo militar y los soldados eran claramente visibles justo debajo de nosotros.

A los pocos segundos de llegar, nos hicieron señas para que dejáramos de grabar. Uno de ellos apuntó hacia nosotros un lanzador de gas lacrimógeno. Nos alejamos del borde del techo.

Nunca llegó a disparar.

Reuters Las imágenes parecían mostrar a soldados israelíes sin intentar detener a los colonos que atacaron el recinto de los Abu Alia ni confiscarles los garrotes.

El acceso a historias como esta es cada vez más difícil aquí, incluso para periodistas con acreditación oficial del gobierno israelí.

Los paramédicos palestinos afirman que también se les impide habitualmente el paso.

Un trabajador de ambulancia de la Media Luna Roja Palestina me contó que, mientras respondía a una llamada procedente de al Mughayyir esa misma semana durante otro ataque de colonos, soldados israelíes le quitaron las llaves del vehículo después de ordenarle que apagara el motor.

"Si nos dicen que nos quedemos allí, tenemos que quedarnos y esperar, independientemente de la situación", anotó.

"Es algo a lo que nos enfrentamos continuamente".

La tierra de Dios

Al Mughayyir es una aldea aislada, rodeada por zonas que quedaron temporalmente bajo control total israelí en los Acuerdos de Oslo hace 30 años.

Aquel proceso de paz acabó colapsando posteriormente.

En los últimos años, han proliferado a su alrededor puestos avanzados de asentamientos israelíes -ilegales tanto según la legislación israelí como según el derecho internacional-.

Un miembro del consejo de la aldea, un hombre conocido como Abu Waheed, me dijo que los colonos entran en al Mughayyir todos los días y que, cuando los colonos ordenan algo a los soldados, estos obedecen.

"Vienen con el ejército y en vehículos del ejército", señaló.

"Aquí, aquí y aquí. El ejército son los colonos, solo que visten de verde", dijo.

Muchos de los soldados israelíes destinados en esta zona son también colonos y consideran Cisjordania como una tierra que Dios les ha otorgado.

Miles de colonos también fueron reclutados directamente para integrar equipos locales de seguridad tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y recibieron armas tras un proceso mínimo de evaluación y formación.

BBC

Según datos del ejército, la mayoría de esos equipos han sido desmantelados desde entonces, después de que se registraran múltiples denuncias de abusos contra residentes palestinos.

Ninguno de los puestos avanzados que visitamos en los alrededores de al Mughayyir respondió a nuestra solicitud de hablar con ellos.

Sin embargo, un colono de un puesto avanzado cercano habló recientemente con un equipo israelí de documentales sobre su labor en un equipo de seguridad.

"Somos los residentes y estamos realizando una conquista aquí", declaró Adar Lafair al equipo de documentales de Kan 11.

"Nos estamos asentando en tierras por las que hace años no habríamos podido caminar. No nos habríamos atrevido a hacerlo. Los árabes controlaban esta zona. Pero hoy estamos aquí", afirmó.

Su esposa, Rivka, afirmó que soñaba con que esos equipos recibieran autorización para "conquistar" una aldea palestina cercana.

Al describir la creación de su puesto avanzado por parte de colonos israelíes, explicó que el control de la zona fue asumido por "un grupo de chicos de 17 años, sin armas, sin nada".

"Simplemente se enfrentaron a otros por la tierra. Simplemente demostraron quién manda. Y somos nosotros quienes mandamos en esta tierra", afirmó.

"No debería ocurrir que unos jóvenes suban a la cima de una colina y, al hacerlo, garanticen la seguridad de todo el pueblo de Israel. Debería ser el ejército quien despejara el camino", añadió.

"Te meteré una bala en la cabeza"

Un soldado israelí que sirvió recientemente en Cisjordania me contó que los colonos extremistas lo consideran un enemigo por no respaldar sus ataques.

Nos pidió que ocultáramos su identidad.

"Hay adolescentes allí que te miran con odio. Hubo uno que nos dijo: 'Te meteré una bala en la cabeza'", denunció.

Afirmó que estaba claro que los ataques no eran obra de unos pocos adolescentes radicales.

"Hay organizaciones que les proporcionan esta ideología, además de comida, agua, apoyo logístico y también orientación sobre cómo realizar estas acciones".

Preguntado sobre las afirmaciones de algunos colonos de que los ataques palestinos contra ellos no reciben cobertura ni se denuncian, respondió que esa versión no se corresponde con la realidad que él ha observado sobre el terreno.

"En los rostros de los palestinos solo vi miedo", indicó.

"Nunca vi miedo en ningún judío que viviera allí. Sienten que no existe la ley. Sienten que pueden atacar a plena luz del día y que no ocurrirá nada".

Reuters En las imágenes que muestran el ataque al complejo de los Abu Alia se aprecia una herramienta eléctrica para cortar metal.

Durante la semana que estuvimos allí, la ONU contabilizó 45 palestinos heridos por colonos israelíes en ataques perpetrados en distintos puntos de Cisjordania, entre ellos 12 menores de edad.

Según la organización, las lesiones atribuidas a ataques de colonos han aumentado drásticamente hasta superar las tres por día desde el comienzo de este año.

Los ataques de colonos han aumentado a medida que también ha crecido el número de puestos avanzados de asentamientos.

Estos puestos avanzados son oficialmente ilegales de acuerdo a la legislación israelí, pero eso no ha impedido que Israel los respalde mediante la construcción de carreteras y el suministro de electricidad, ni que legalice decenas de ellos una vez establecidos.

La organización israelí Peace Now, que supervisa la expansión de los asentamientos, afirma que al menos 231 nuevos puestos avanzados han sido creados hasta ahora bajo el actual gobierno israelí

BBC "El ejército son los colonos, pero llevan uniforme verde", dice Abu Waheed, concejal de la aldea.

Según esta organización, algunos de ellos, utilizados como explotaciones ganaderas gestionadas por colonos, controlan de facto el 18% de Cisjordania y han provocado el desplazamiento de más de 100 comunidades palestinas.

En una conferencia de dirigentes de los colonos celebrada en julio, el comandante de las FDI para Cisjordania, el mayor general Avi Bluth, dijo que los puestos avanzados agrícolas "encajan bien" con el concepto de seguridad de Israel, "siempre que ello también se refleje en la conducta operativa, así como en la conducta ética, y de conformidad con la ley".

"Todo esto refuerza enormemente la seguridad", declaró.

Fuertes inversiones

Según Peace Now, el actual gobierno israelí ha destinado hasta ahora 19.000 millones de séqueles (US$6.200 millones) a la expansión de los asentamientos en Cisjordania y busca ahora otros 600 millones de séqueles (US$196 millones) adicionales para programas relacionados con los asentamientos.

El gobierno, que incluye entre sus ministros a colonos del movimiento nacional-religioso, también ha levantado una prohibición de 20 años que impedía a ciudadanos israelíes establecerse en zonas próximas a la ciudad palestina de Yenín, en el extremo norte del territorio.

Asimismo, está impulsando la construcción de más de una docena de asentamientos en esa zona, además de varios nuevos emplazamientos militares, entre ellos uno junto al campo de refugiados de Yenín.

Se trata de la primera vez que Israel expropia terrenos para una instalación militar en un área que, según los Acuerdos de Oslo, quedó bajo control exclusivamente palestino.

Hagit Ofran, de Peace Now, sostiene que la rapidez de las obras en Yenín forma parte de una carrera más amplia del gobierno israelí para ampliar los asentamientos en Cisjordania antes de las elecciones previstas para octubre en Israel.

BBC El ejército israelí informó que sus tropas dispararon contra un palestino que utilizó una honda para arrojarles piedras.

Además, afirma que Israel también está encontrando mecanismos para canalizar fondos públicos hacia puestos avanzados de colonos que eran ilegales según la legislación israelí, mediante partidas destinadas a carreteras, "necesidades de seguridad" o la creación de "emplazamientos temporales" en nuevas áreas reservadas para futuros asentamientos.

En Khirbet Abu Falah, justo al lado de al Mughayyir, Brahim Hamayel, un agricultor dedicado al cultivo de olivos al que conocí durante otro ataque de colonos hace un año, me contó que desde entonces han aparecido cuatro nuevos puestos avanzados en las inmediaciones, dos de ellos tan solo durante el mes anterior.

Me señaló uno de ellos en una colina cercana; según dijo, fue construido sobre tierras privadas palestinas, en una zona que debería estar administrada por la Autoridad Palestina.

Y los ataques también han aumentado, añadió, llegando en ocasiones a dirigirse contra la propia aldea durante la noche.

"Desde que nos vimos el año pasado, los ataques han pasado de nuestras tierras de cultivo a nuestros hogares", lamentó.

Reuters Una estrella de David de metal en el exterior del puesto de avanzada de colonos Malachei Ha Shalom, cerca de al Mughayyir.

Y añadió: "Todos mis vecinos han resultado perjudicados de una forma u otra; a algunos les quemaron sus casas o sus autos. Estamos instalando alambre de espino para protegernos, como si nuestras casas se hubieran convertido en prisiones".

Mientras conversábamos, vimos humo elevándose desde los campos de la aldea y también vimos cómo varios colonos se desplazaban por los terrenos humeantes.

Un vehículo militar israelí llegó rápidamente al lugar, pero no impidió que los colonos provocaran un segundo incendio ni evitó que pasara junto a ellos para dirigirse de nuevo hacia uno de los nuevos puestos avanzados que Brahim me había señalado.

Esta carretera que atraviesa sus tierras, cada vez más vigilada desde los puestos avanzados de colonos situados en los alrededores, se ha convertido en una especie de corredor de riesgo para los agricultores de la zona, que deben recorrerla a toda velocidad en sus vehículos, sin detenerse ni bajarse de ellos.

Es la única ruta abierta entre Khirbet Abu Falah y al Mughayyir. En dos ocasiones en las que circulamos por ella vimos a un colono israelí sentado en los campos vacíos.

AFP Fadi al Nassan, de 17 años, murió una semana después de recibir un disparo durante el ataque en al Mughayyir del que fue testigo la BBC.

Una semana después del ataque en al Mughayyir, los residentes palestinos seguían pagando el precio de lo ocurrido.

Fadi Hamdallah al Nassan, de 17 años, que recibió un disparo en la pierna aquel día, murió a consecuencia de las heridas sufridas.

Jugador de la selección juvenil palestina de fútbol, su féretro fue llevado por las calles de la aldea antes de su entierro.

Al día siguiente, otros dos palestinos murieron en un nuevo ataque de colonos en las cercanías.

Otro fin de semana más en la Cisjordania ocupada: carreteras cerradas, tierras confiscadas, aldeas sitiadas y familias destrozadas.

BBC

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.

FUENTE: BBC