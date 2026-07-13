Fútbol, tensión geopolítica y el viaje que planea Javier Milei a Inglaterra para limar asperezas

La histórica rivalidad futbolística entre la Argentina e Inglaterra sumará este miércoles a las 16:00 un nuevo e intenso capítulo en las semifinales del Mundial 2026. Sin embargo, a pesar de la inevitable carga emocional que rodea al partido, los canales políticos y diplomáticos entre Buenos Aires y Londres transitan por un carril completamente separado. Mientras el director técnico Lionel Scaloni se encargó de enfriar el folklore aclarando que "es solo un partido de fútbol", el presidente Javier Milei busca aplicar el mismo pragmatismo y planea viajar a tierras británicas a fines de octubre .

La relación bilateral actual se sostiene bajo un esquema de respeto mutuo y negocios comerciales, aunque mantiene una disparidad insalvable al momento de discutir la soberanía de las Islas Malvinas . Con el objetivo de profundizar la agenda económica, la Casa Rosada busca reactivar una gira que debió postergarse durante el primer semestre de 2026.

El Gobierno nacional busca reencauzar los lazos con el Reino Unido enfocándose en una agenda estrictamente económica y de promoción de inversiones . Para el viaje de Javier Milei a fines de octubre, la diplomacia argentina trabaja en la organización de una "Argentina Week" en Londres , un esquema de promoción financiera similar al que el Ejecutivo desarrolló este año en Nueva York y al que prevé replicar en París entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

De acuerdo con fuentes oficiales, el líder libertario también prevé asistir a diversas cumbres empresarias a las cuales fue invitado, buscando seducir a capitales británicos en áreas clave como energía y minería.

Este acercamiento comercial no es nuevo. Los cimientos de la actual relación se moldearon a inicios de la gestión de La Libertad Avanza , cuando la entonces canciller Diana Mondino mantuvo un constructivo encuentro en Río de Janeiro con el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores británico, David Cameron , dándole continuidad a la charla que el propio Milei había tenido con Cameron en el Foro de Davos. En esa línea de "nueva etapa", ambos países coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación en vínculos económicos, comerciales y de movilidad juvenil.

El reclamo irrenunciable por las Islas Malvinas ante la ONU

Pese al buen clima de negocios, el conflicto histórico por la soberanía de las Islas Malvinas sigue siendo el límite infranqueable de la diplomacia argentina. Semanas atrás, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) renovó su llamado histórico para que ambas naciones reanuden, a la mayor brevedad posible, las negociaciones bilaterales destinadas a encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa.

EFE

Durante su intervención en el organismo internacional, el actual ministro de Relaciones Exteriores y Canciller de la Nación, Pablo Quirno, renovó el compromiso irrenunciable del país con la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes: "La decisión que acabamos de adoptar renueva un llamado que la comunidad internacional sostiene de manera constante desde hace décadas. Un llamado al diálogo, a la negociación y a la búsqueda de una solución pacífica y definitiva", afirmó el Canciller Quirno.

Ya en los encuentros previos, la diplomacia argentina le había manifestado formalmente al Reino Unido el persistente malestar por las visitas de funcionarios británicos a las islas. De este modo, y en vísperas de un partido que paralizará a ambos países, la gestión de Milei ratifica su estrategia de "dos vías": firmeza absoluta en el reclamo territorial ante los organismos internacionales, pero apertura comercial y pragmatismo financiero en las relaciones bilaterales.