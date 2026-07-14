Argentina vs. Inglaterra: así viven los ingleses la semifinal que reaviva una histórica rivalidad

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra despierta una enorme expectativa en el Reino Unido. Aunque el recuerdo del histórico cruce de México 1986 sigue presente, el clima que predomina es de ilusión por volver a una instancia decisiva y de respeto hacia el vigente campeón del mundo.

Así lo describió en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio el analista político Leandro Carrera, argentino radicado en Londres desde hace 19 años, quien aseguró que los ingleses viven el partido como "una gran oportunidad".

"Están como encantados de tener esta oportunidad de llegar a semifinales con nosotros. Pero con bastante respeto con respecto al rival, porque saben que es Argentina que viene de ganar el último Mundial, que tenemos a Messi y también otras figuras", sostuvo.

Carrera señaló que incluso las declaraciones de los referentes del seleccionado inglés reflejan esa combinación de confianza y cautela. "Harry Kane... decía que esta es una oportunidad única... porque es la primera vez que él va a enfrentar a Argentina y que justamente Argentina tiene a Messi. Pero dan un mensaje así como de aliento al equipo, en el sentido de que es posible ganarnos".

Según explicó, Inglaterra atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos de las últimas Copas del Mundo y eso alimenta las expectativas de los hinchas. "Se siente mucho el deporte más popular aquí en el país. Y bueno, desde que empezó la Copa, están todo el mundo enfocados en ella y en las posibilidades de Inglaterra ", afirmó.

El analista recordó que el seleccionado inglés "viene de una experiencia con bastantes altibajos, muchos dramas entre entrenadores y jugadores en el pasado", pero destacó que "desde hace más o menos dos Copas Mundiales vienen con un trabajo de mejora y sienten que por ahí esta vez les va a ir bien".

Sobre el ambiente en las calles, aclaró que las celebraciones no alcanzan la intensidad que tienen en Argentina, aunque el Mundial ocupa un lugar central en la conversación pública. "Tal vez no es como allá, que salimos al Obelisco todos a festejar, pero sí se sigue. Es un país muy futbolero".

El recuerdo del 86 y el peso de la historia

Carrera aseguró que el histórico partido del Mundial de México 1986 continúa siendo una referencia inevitable para los ingleses. "Cuando hablás con alguien de que sos argentino y hablás del fútbol, te dicen de 'hand of God', la Mano de Dios. Siempre está en el recuerdo", contó.

No obstante, consideró que el sentimiento predominante es la ilusión de poder cambiar esa historia. "No sé si confiados, pero con ilusiones de que esta vez pueden llegar a ganar".

Además, indicó que en la previa del encuentro reaparecen algunas referencias al conflicto de Malvinas, principalmente en redes sociales y declaraciones aisladas, aunque remarcó que forman parte del contexto de un enfrentamiento con una carga histórica. "Esas cosas son parte, yo creo, del folclore cuando se enfrentan selecciones de países que han tenido una historia traumática. Pero bueno, es inevitable".