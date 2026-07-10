IMPSA B y Giol B jugarán la gran final del Apertura de hockey sobre patines femenino

El Torneo Apertura de hockey sobre patines femenino ya tiene a sus dos finalistas. IMPSA B y Giol B superaron con autoridad sus respectivas semifinales y este sábado, desde las 18, disputarán la gran definición del certamen. La sede del encuentro todavía no fue confirmada por la organización.

IMPSA vs GIOL definirán el campeón de hockey sobre patines Las Metaleras llegan a la final con el cartel de máximas favoritas. No solo fueron el mejor equipo de la fase regular, sino que además ratificaron ese dominio en los playoffs. En cuartos de final aplastaron a Petroleros y en semifinales protagonizaron una contundente actuación al golear 11 a 1 a IMPSA A, resultado que confirmó el gran momento del conjunto que buscará defender el título obtenido la temporada pasada.

Giol B ganó y jugará la final otra vez vs IMPSA. Prensa AMP Por el otro lado del cuadro aparece Giol B, un equipo que vuelve a instalarse entre los mejores del torneo. Las Maipucinas dejaron en el camino a Giol A por 4 a 3 en un intenso clásico de cuartos de final y luego derrotaron 2 a 0 a Godoy Cruz en una semifinal muy cerrada, donde la solidez defensiva y la eficacia en los momentos clave terminaron marcando la diferencia.

Para Giol B será una nueva oportunidad de pelear por el campeonato. El año pasado también alcanzó la final, aunque cayó en la definición disputada en la pista de Palmira. Esta vez buscará cambiar la historia y cortar la hegemonía de IMPSA B.