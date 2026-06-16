¿Conviene en 2026? Walmart remata el iPhone 15 a un precio insólito pero un detalle frena a los compradores argentinos

Walmart México puso en oferta el iPhone 15 por menos de $8.000 pesos mexicanos. Las características que lo mantienen vigente en 2026 y las contras que deben evaluar los argentinos antes de comprarlo desde el exterior.

Walmart lanzó un descuentazo para el iPhone 15, pero ante la rebaja, muchos usuarios se preguntan si todavía conviene comprarlo en 2026. Aunque es un dispositivo que lleva un tiempo en el mercado, sus especificaciones demuestran que aún tiene muchísimo para ofrecer a un precio competitivo.

El teléfono, en su versión reacondicionada de Walmart México, se encuentra en oferta por apenas $7.949 pesos mexicanos. Sin embargo, lo más llamativo para quienes residen en ese país es la posibilidad de financiarlo en 6 cuotas sin interés de $1.324,83 con diferentes tarjetas de crédito.

Por qué comprar el iPhone 15 en 2026 Cabe recordar que el iPhone 15 no solo trajo actualizaciones estéticas, sino que incorporó mejoras magníficas. Una de ellas es su pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con bordes curvos, que otorga una sensación al tacto mucho más premium.

No te pierdas el video del iPhone 15 Embed - Así es el iPhone 15 Pero uno de los grandes saltos tecnológicos fue la optimización del eSIM, que permite la instalación de hasta ocho perfiles y el uso simultáneo de dos números de teléfono. Esto resulta especialmente útil para viajeros frecuentes o para quienes desean separar sus líneas personales de las laborales en un mismo equipo. Además, los especialistas destacan la inclusión del puerto USB-C, un cambio que simplificó la experiencia de los usuarios y alivió el bolsillo al unificar los cargadores.

Cómo comprar el celular La oferta de Walmart resulta una tentación enorme, sobre todo para quienes se encuentran en México disfrutando del Mundial 2026. Sin embargo, los argentinos que deseen tentarse y adquirirlo de forma online desde el exterior deben sacar bien las cuentas: hay que sumar los costos de envío internacional y los correspondientes impuestos aduaneros.