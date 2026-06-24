El iPhone 16 Pro Max: un celular de gama alta con descuento en Walmart y cómo traerlo a Argentina

Aprovecha el iPhone 16 Pro Max con un descuento imperdible en Walmart, ideal para gamers y amantes del contenido multimedia.

Si bien lleva algunos años en el mercado, el iPhone 16 Pro Max es uno de los celulares más completos en el segmento premium y con sorprendentes mejoras con respecto a los modelos anteriores. Y ahora, gracias al descuento de Walmart México, es una oportunidad que muchos no se van a querer perder.

En la página web del supermercado está publicado por $18999 pesos mexicanos y da la posibilidad de pagarlo en 15 meses sin interés de $1266 pesos mexicanos. Sin embargo, este es un beneficio exclusivo para las tarjetas emitidas en México. Las tarjetas extranjeras no pueden aprovechar las cuotas.

Los especialistas explican que el iPhone 16 Pro Max es casi idéntico al modelo posterior (iPhone 17). Su rendimiento es expecional en tareas con inteligencia artificial, videojuegos y reproducción de video porque corren con fluidez. A su vez, el tamaño de pantalla casi alcanza las 7 pulgadas y permite no solo tipear con mayor comodidad sino disfrutar de tus contenidos favoritos en una pantalla más grande.

El iPhone 16 Pro Max tiene una pantalla de casi 7 pulgadas. Shutterstock Una de las novedades del iPhone 16 Pro Max es el botón exclusivo para la cámara, ideal para quienes toman muchas fotos. Funciona como un atajo rápido para abrir la cámara, pero si se deja presionado y se desliza hacia arriba, se hace zoom automáticamente.

Entre sus debilidades se encuentra el poco rendimiento de la batería y el rápido sobrecalentamiento cuando se utilizan apps exigentes. Sin embargo, es un modelo que vale la pena comprar en 2026.