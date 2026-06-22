Android 17 llegó a los primeros 20 celulares: el truco anti-ladrones y el paso a paso para actualizar hoy

Tras el lanzamiento de la beta de Android 17, algunos usuarios reportan problemas de rendimiento y respuesta táctil en sus dispositivos actualizados.

Google pisó el acelerador y lanzó la nueva versión de su sistema operativo con mejoras y cambios para varios celulares: Android 17. La actualización alcanza a 20 modelos, pero se trata de una versión beta por lo que podría presentar algunos problemas.

Una de las novedades es App Pairs para crear ventanas flotantes de aplicaciones mientras navegas por otras aplicaciones. También trae cambios en privacidad con su modo anti-ladrones que se activa cuando el celular se marca como perdido, exigiendo desbloquear el dispositivo únicamente con huella dactilar o reconocimiento facial.

Teléfonos de Google que pueden probar la actualización Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10

Pixel 10a

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro

Pixel 9

Pixel 9a

Pixel 8 Pro

Pixel 8

Pixel 8 a

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 7a

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 6a Los celulares de Google que pueden probar el nuevo Android 17. Archivo Los celulares Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Plus

Galaxy S26

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Otros móviles que ya pueden actualizar OnePlus 15

Oppo Find X9 Pro

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra El catálogo de Motorola prepara una gran renovación de software para sus dispositivos clave. shutterstock La actualización se está realizando de forma paulatina y es posible que tarde unos días en alcanzar todos los modelos mencionados. Para actualizar o fijarte si ya la tenés, basta con acceder a Ajustes, Información del teléfono, Actualización de software y comprobar si está la nueva versión.

En el caso de los celulares compatibles, el usuario puede descargar la aplicación Samsung Members. Al entrar a la app, se debe pulsar sobre el banner que aparece en la página principal y seguir las indicaciones que se muestran en la pantalla para inscribirse en el programa y probar la actualización.