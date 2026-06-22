Android 17 llegó a los primeros 20 celulares: el truco anti-ladrones y el paso a paso para actualizar hoy
Tras el lanzamiento de la beta de Android 17, algunos usuarios reportan problemas de rendimiento y respuesta táctil en sus dispositivos actualizados.
Google pisó el acelerador y lanzó la nueva versión de su sistema operativo con mejoras y cambios para varios celulares: Android 17. La actualización alcanza a 20 modelos, pero se trata de una versión beta por lo que podría presentar algunos problemas.
Una de las novedades es App Pairs para crear ventanas flotantes de aplicaciones mientras navegas por otras aplicaciones. También trae cambios en privacidad con su modo anti-ladrones que se activa cuando el celular se marca como perdido, exigiendo desbloquear el dispositivo únicamente con huella dactilar o reconocimiento facial.
Teléfonos de Google que pueden probar la actualización
- Pixel 10 Pro Fold
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 10
- Pixel 10a
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9
- Pixel 9a
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8
- Pixel 8 a
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7
- Pixel 7a
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6
- Pixel 6a
Los celulares Samsung
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S26 Plus
- Galaxy S26
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Plus
- Galaxy S25
Otros móviles que ya pueden actualizar
- OnePlus 15
- Oppo Find X9 Pro
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
La actualización se está realizando de forma paulatina y es posible que tarde unos días en alcanzar todos los modelos mencionados. Para actualizar o fijarte si ya la tenés, basta con acceder a Ajustes, Información del teléfono, Actualización de software y comprobar si está la nueva versión.
En el caso de los celulares compatibles, el usuario puede descargar la aplicación Samsung Members. Al entrar a la app, se debe pulsar sobre el banner que aparece en la página principal y seguir las indicaciones que se muestran en la pantalla para inscribirse en el programa y probar la actualización.
Sin embargo, la red social Reddit está recolectando reportes sobre mal funcionamiento. La mayoría señala congelaciones breves de pantalla, fallos táctiles y un scroll que responde al revés. La actualización convierte tareas básicas en algo molesto porque el celular deja de responder como esperamos.