Google y Apple unifican criterios de transferencia inalámbrica en la nueva actualización de junio

La actualización Pixel Drop de Google de junio amplía la compatibilidad con AirDrop, las herramientas de creación y la seguridad del Pixel Watch.

El desarrollo de software móvil registra una renovación importante destinada a unificar los criterios de conectividad en el sector de la telefonía. La reciente distribución oficial de Google despliega un paquete de herramientas que reduce las distancias de compatibilidad con los sistemas de la competencia y masifica el acceso a funciones avanzadas.

Compatibilidad ampliada con AirDrop y mejoras de traducción La última revisión del sistema operativo de la compañía introduce modificaciones en el protocolo Quick Share para agilizar el ecosistema compartido. El mecanismo de transferencia inalámbrica incorporó el soporte para interactuar con el entorno de Apple a finales del año pasado, pero su alcance estaba restringido a las familias de terminales más costosas de la marca. Con esta modificación, los usuarios de los modelos Pixel 9a y Pixel 8a obtienen la facultad de realizar intercambios de archivos en dos direcciones de manera directa con las computadoras y teléfonos de la firma de la manzana.

Video de novedades Google Pixel Google Pixel novedades La inclusión de estas características optimiza la operatividad de la gama media sin exigir un gasto extra en hardware. El Google Pixel 10a asimila además el sistema de traducción de voz a voz potenciado por la tecnología AudioLM. Esta herramienta procesa las conversaciones en tiempo real con un sonido natural, facilitando los diálogos bilingües de forma instantánea. Asimismo, la actualización general de Android 17 añade la opción de capturar reacciones faciales mediante la cámara frontal de manera simultánea durante las grabaciones de pantalla, simplificando las tareas de edición de los creadores de contenido.

Google Actualizaciones - Interna 1 Novedades de Google Pixel para la generación de contenido. Google Innovaciones en la interfaz y protección remota mediante el reloj La gestión del entorno visual de Google estrena un sistema de burbujas dinámicas que permite colocar aplicaciones flotantes por encima del panel principal de navegación. Esta utilidad asiste a los programas de calendario, exploradores web y sistemas de asistencia para maximizar los flujos de tareas simultáneas en todos los modelos compatibles. Los dispositivos con pantallas plegables disponen de una barra dedicada para organizar y mover estos elementos de forma personalizada, adaptando el espacio de lectura a las dimensiones del chasis desplegado.

El apartado del cuidado personal suma herramientas lógicas en la línea de relojes inteligentes de la corporación. La función de emergencia de estos accesorios ya gestionaba llamadas automáticas a las autoridades sanitarias ante accidentes viales, caídas graves o pérdidas de pulso detectadas por los sensores biológicos. A partir de este lanzamiento, el software envía alertas inmediatas con la localización exacta a los contactos de confianza que el usuario haya seleccionado de su agenda personal de comunicaciones, reduciendo los tiempos de asistencia médica ante eventos críticos.