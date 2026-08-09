De Gardel a las milongas: el tango suma un recorrido virtual con más de 50 historias imperdibles

Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Aníbal Troilo y Roberto Goyeneche son algunos de los nombres de una historia mucho más amplia que también se escribió en las milongas, las veredas, los barrios y las orquestas. Ahora, parte de ese universo puede recorrerse desde cualquier lugar del mundo a través de una nueva colección digital dedicada al tango .

Bajo el nombre “El abrazo: el alma del tango”, Google Arts & Culture presentó este jueves 6 de agosto un proyecto compuesto por más de 50 historias digitales que recorren el patrimonio, los personajes, los escenarios y las transformaciones de uno de los géneros culturales más reconocibles de Argentina.

La iniciativa fue desarrollada junto con el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Tango & Tango, la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y Marca País Argentina . La presentación y los contenidos que integran el proyecto también fueron difundidos oficialmente por la Secretaría de Cultura.

El recorrido llega además cuando faltan pocas semanas para un nuevo aniversario de la incorporación del tango a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La declaración de la UNESCO se produjo en 2009 a partir de una candidatura presentada conjuntamente por Argentina y Uruguay. UNESCO destaca que esta expresión surgida en el ámbito urbano de Buenos Aires y Montevideo terminó extendiéndose por el mundo.

La colección está organizada alrededor de tres grandes ejes: las personas, los lugares y la cultura. La propuesta no se limita a reconstruir una cronología del género, sino que intenta mostrar las distintas dimensiones que permitieron que el tango atravesara generaciones.

Uno de los apartados se concentra en sus protagonistas. Allí aparece Carlos Gardel, con un recorrido por su vida y su obra que incluye contenidos vinculados al Museo Casa Carlos Gardel, pero también otros grandes nombres que marcaron distintas etapas del género.

La mirada se amplía hacia músicos, integrantes de orquestas, bailarines y artesanos que ayudaron a construir una tradición que excede ampliamente a sus figuras más famosas. También se aborda el imaginario del tanguero, sus códigos y el misticismo que terminó rodeando al personaje dentro de la cultura popular porteña.

Entre las historias contemporáneas aparece además la de Natalia y Juan, creadores de Tango & Tango, como ejemplo de quienes actualmente trabajan en la difusión del género fuera de Argentina.

De las milongas a Caminito

Otro capítulo permite internarse en los lugares donde el tango adquirió buena parte de su identidad.

Las milongas ocupan un lugar central. Más que simples espacios de baile, funcionan como ámbitos sociales en los que se conservan códigos, formas de encuentro y maneras de relacionarse con la música que se transmitieron a través del tiempo.

También aparece Caminito, en La Boca, uno de los paisajes porteños más asociados internacionalmente con el tango. El recorrido permite acercarse a sus calles, su arte y la presencia permanente de músicos y bailarines.

La colección incluye además a la Orquesta de Tango de Buenos Aires, creada en 1980. Su historia permite mostrar otra dimensión del género: la de una tradición que no quedó detenida en el pasado y que continúa llegando a nuevas generaciones a través de conciertos y actividades educativas.

Un tango que no quedó congelado en el tiempo

Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es precisamente que no presenta al tango únicamente como una pieza de museo. La sección dedicada a la cultura aborda cómo el género continúa transformándose a partir de nuevas voces, miradas sobre el género, moda, expresiones políticas y comunidades contemporáneas.

También aparecen manifestaciones estrechamente ligadas a ese universo, como el fileteado porteño, las historias de amor atravesadas por sus letras y las particulares formas de hablar que acompañaron históricamente a la cultura tanguera.

De esta manera, la propuesta permite observar un recorrido que va desde los grandes nombres del siglo XX hasta las personas que hoy siguen reuniéndose alrededor de una pista de baile.

Tecnología para conservar un patrimonio que sigue vivo

El desembarco del tango en una plataforma digital plantea además otra cuestión: cómo conservar y transmitir expresiones culturales que no pueden reducirse solamente a objetos, documentos o fotografías.

Justamente esa característica estuvo en el centro de la declaración de la UNESCO. El tango comprende música y danza, pero también poesía, espacios de encuentro, intérpretes, compositores, bailarines y una comunidad que continúa reproduciendo y transformando esa tradición.

Como complemento, el lanzamiento incorpora una experiencia con inteligencia artificial. Se preparó una guía de instrucciones para generar imágenes con Gemini inspiradas en escenarios como el Abasto o Caminito e imaginar escenas junto a Carlos Gardel.

Más de un siglo después de comenzar a tomar forma en el Río de la Plata, el tango encuentra así otro escenario. Esta vez no se trata de un café, una milonga o una vereda porteña, sino de un espacio digital desde el que sus personajes, sus lugares y su historia pueden volver a ser recorridos desde cualquier punto del mundo.