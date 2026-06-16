Mundial 2026: cómo programar los partidos en tu Android o iPhone y recibir alertas antes de cada encuentro

Seguir el Mundial 2026 desde el celular será más sencillo que nunca. Más allá de las aplicaciones para ver los partidos o consultar resultados en tiempo real, existe una herramienta en el celular que permite tener todo el calendario del torneo organizado automáticamente y recibir recordatorios o alertas antes de cada encuentro.

La opción está disponible tanto para usuarios de Android como de iPhone y permite agregar no solo los partidos de la fase de grupos, sino también las instancias eliminatorias que se irán actualizando a medida que avance la competencia. Para los fanáticos que no quieren perderse ningún partido, se trata de una de las funciones más prácticas de cara a la Copa del Mundo.

Uno de los métodos más simples para incorporar el calendario completo del Mundial 2026 consiste en utilizar la aplicación FotMob, una de las plataformas más populares para seguir resultados deportivos.

FotMob sincroniza el calendario del torneo y envía recordatorios antes de cada encuentro Mundial 2026.

El procedimiento requiere descargar la aplicación, crear una cuenta utilizando un correo electrónico y acceder a una opción específica dentro de los ajustes.

Una vez dentro de FotMob, los usuarios deben abrir el menú principal, ingresar en "Ajustes" y luego en "Consejos y asistencia". Allí encontrarán la opción "Can I add all world cup fixtures to my calendar?", que incluye un enlace para sincronizar automáticamente el calendario del torneo con el dispositivo.

Al abrir dicho enlace, se ejecutará la aplicación de calendario predeterminada del celular, donde será posible configurar recordatorios y alertas previas para cada partido. Tras guardar los cambios, todos los encuentros quedarán incorporados de forma automática.

Una de las principales ventajas es que el calendario incluye desde el comienzo las fases posteriores a los grupos. Conforme avanza el certamen, los cruces se actualizan automáticamente con las selecciones que logran clasificar.

Además, si el usuario decide eliminar FotMob posteriormente, los partidos seguirán apareciendo en el calendario del teléfono porque la sincronización ya quedó establecida.

futbol app Los cruces eliminatorios se actualizan solos conforme avanza la Copa del Mundo. Google

Mucho más que resultados: las herramientas para vivir el Mundial desde el celular

El smartphone se transformó en el principal compañero de los aficionados durante los grandes eventos deportivos y el Mundial 2026 no será la excepción. Entre las opciones más interesantes aparece la posibilidad de seguir a las selecciones nacionales mediante los canales oficiales de WhatsApp, donde se publican convocatorias, resultados, imágenes exclusivas y contenido detrás de escena.

Google también se sumó a la fiebre mundialista con un juego gratuito de penales integrado directamente en su buscador. Basta con escribir términos relacionados con la Copa Mundial 2026 para acceder a una experiencia interactiva sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.

Por otra parte, YouTube se consolidó como uno de los grandes aliados de la FIFA para esta edición del torneo. La plataforma ofrecerá contenido oficial, resúmenes, archivos históricos y cobertura especial realizada por creadores de contenido presentes en las distintas sedes.

La alianza también contempla la transmisión de eventos especiales como la FIFA Creator Cup, un partido de exhibición que reunirá a celebridades, deportistas e influencers de todo el mundo.

futbolapp3 WhatsApp, Google y YouTube suman herramientas para seguir el Mundial desde el móvil. Imagen generada por la IA

Con herramientas que permiten organizar el calendario, recibir alertas, seguir noticias oficiales y acceder a contenido exclusivo, el celular se convierte en el centro de operaciones ideal para disfrutar cada momento del Mundial 2026 sin perder detalle.