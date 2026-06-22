Ya es lo más visto en Argentina: el atrapante drama legal de Netflix que es furor en la plataforma

El drama legal de Netflix, centrado en una abogada que lucha contra su TOC tras un incidente público, se posiciona como el fenómeno de la semana en Argentina por su trama y temática.

El estrés puede jugar una mala pasada en los momentos más importantes de nuestra vida y Netflix acaba de estrenar Perdiendo el juicio para pensar qué sucedería. La serie española presenta un drama legal que ya alcanzó el top de lo más visto en Argentina, por lo que te contamos todo para que la veas.

La trama sigue a Amanda (Elena Rivera), una brillante abogada que sufre un brote público que evidencia su Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) en pleno tribunal. Tras perder su credibilidad y su empleo, se ve forzada a reconstruir su carrera desde cero en un modesto bufete de abogados.

La primera temporada de la serie llega con 10 episodios, por lo que es ideal para maratonear durante la semana. Además de su trama dramática y pocos capítulos, Perdiendo el juicio aborda temas de salud mental que pueden resultar cercanos y terminan enganchando aún más al espectador.

La serie tiene 10 capítulos. Netflix. Detalles de la serie La protagonista Elena Rivera comentó en una entrevista el motivo por el que eligió la serie. La actriz indicó que el ritmo de vida que todos llevan, las expectativas apabullantes y el estrés sostenido generan ansiedad y otros malestares que inevitablemente alteran el rumbo de la vida.

Elena evidenció una gran preparación para el papel y señaló la importancia de la postura física de su personaje durante toda la serie. A pesar de ser algo desafiante para la actriz, lo cierto es que ese pequeño detalle aporta realismo a la trama.