Se terminó la espera por GTA 6: Rockstar Games confirmó la portada oficial y la fecha de preventa

Después de años de especulaciones, filtraciones, retrasos y una expectativa pocas veces vista en la industria del videojuego, Rockstar Games acaba de dar un paso clave en el camino hacia el lanzamiento de Grand Theft Auto 6 ( GTA 6 ). La compañía confirmó que la preventa del esperado título comenzará el próximo 25 de junio y, al mismo tiempo, reveló la portada oficial que acompañará a la nueva entrega de una de las franquicias más exitosas de la historia.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de Rockstar Games , donde la desarrolladora informó que los jugadores podrán reservar GTA 6 tanto en formato digital como mediante minoristas seleccionados a través de la preventa . La noticia marca el inicio formal de la etapa final de promoción antes de la llegada del juego al mercado.

La revelación de la portada oficial era uno de los detalles más esperados por la comunidad. Desde la publicación del segundo tráiler, el 6 de mayo de 2025, los fanáticos habían analizado cada imagen y cada escena en busca de pistas sobre la identidad visual definitiva del proyecto.

La carátula presentada por Rockstar mantiene el estilo característico de la saga, con una composición vibrante y una fuerte presencia de los protagonistas, acompañada por una estética que refleja la ambientación inspirada en Vice City y sus alrededores. Como ocurrió con las entregas anteriores, el diseño busca resumir en una sola imagen el tono, la personalidad y la escala de la aventura.

Más allá de su valor comercial, la portada representa un símbolo para millones de jugadores que llevan años esperando el regreso de la serie. Cada detalle ha sido observado minuciosamente por la comunidad, que ya comenzó a debatir referencias, posibles guiños argumentales y elementos ocultos dentro de la ilustración.

La nueva carátula refleja la esencia de Vice City y sus protagonistas principales. Rockstar Games

Un desarrollo histórico para la franquicia

Grand Theft Auto 6 no es un lanzamiento cualquiera. La nueva entrega llega después de más de ocho años de desarrollo y tras dos retrasos que modificaron los planes originales de Rockstar Games.

El desafío para el estudio es enorme. Su predecesor, GTA 5, se convirtió en uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos y logró mantenerse vigente durante más de una década gracias a su exitoso componente online y a una comunidad global que continúa activa.

Por ese motivo, las expectativas alrededor de GTA 6 son gigantescas. Cada avance publicado por Rockstar Games ha generado millones de reproducciones en cuestión de horas y una repercusión que trasciende el mundo gamer para convertirse en un fenómeno cultural.

Tras años de desarrollo y retrasos, GTA 6 entra en su etapa decisiva. Imagen generada por la IA

La cuenta regresiva ya comenzó

Con la preventa confirmada para el 25 de junio, Rockstar pone en marcha una nueva etapa de expectativa que culminará el próximo 19 de noviembre, fecha elegida para el lanzamiento oficial del videojuego en PlayStation y Xbox.

La estrategia inicial estará centrada exclusivamente en consolas, una decisión que sigue la tradición de la compañía y que deja en suspenso la llegada de una futura versión para PC. Mientras tanto, la revelación de la portada y la apertura de las reservas funcionan como una señal clara: GTA 6 ya está en la recta final. Después de años de espera, el videojuego más esperado de la última década está cada vez más cerca de convertirse en realidad.