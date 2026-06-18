Nadie quiere enfrentarse a GTA 6: estos son los videojuegos que retrasan su fecha de lanzamiento

A cinco meses de su esperado estreno, GTA 6 ya está demostrando que no es un lanzamiento más dentro de la industria de los videojuegos . La nueva entrega de Rockstar Games aún no llegó a las tiendas, pero su impacto ya se siente con fuerza en los calendarios de desarrollo y lanzamiento de numerosos estudios. Para muchos, competir directamente contra el que promete ser el mayor estreno de la generación simplemente no es una opción .

La influencia de la franquicia Grand Theft Auto ha sido históricamente enorme, pero todo indica que GTA 6 llevará ese fenómeno a una escala inédita . La expectativa de ventas multimillonarias, la atención mediática y el interés de los jugadores están generando un efecto dominó que ya comenzó a modificar los planes de buena parte del sector.

Durante las últimas semanas comenzaron a aparecer señales cada vez más claras de que los estudios están reorganizando sus estrategias para evitar coincidir con GTA 6 . Uno de los ejemplos más recientes llegó de la mano de Eric Chort, productor de Asobo Studio, quien reconoció que prácticamente todos los equipos de desarrollo tienen presente el lanzamiento del juego de Rockstar Games al momento de definir sus fechas.

El ejecutivo describió a GTA 6 como "el gran evento" del año, una definición que resume el temor de muchos estudios: quedar completamente eclipsados por la atención que generará el título.

El caso de Asobo resulta particularmente ilustrativo. El estudio responsable de la saga A Plague Tale lanzará Resonance: A Plague Tale Legacy el próximo 27 de agosto, una fecha que tradicionalmente suele ofrecer cierta tranquilidad antes de la avalancha de estrenos de fin de año. Sin embargo, en 2026 esa ventana parece mucho más congestionada debido a la cantidad de compañías que intentan alejarse de noviembre.

Septiembre y octubre concentran estrenos desplazados por el impacto anticipado de GTA 6. Insomniac Games

Un calendario deformado por la llegada de Rockstar

Uno de los movimientos más comentados fue el de Fable. Microsoft anunció recientemente que el esperado reinicio de la franquicia llegará recién en febrero de 2027. Aunque oficialmente se habló de tiempo adicional para perfeccionar el producto, desde el entorno del proyecto admitieron que alejarse de la ventana de GTA 6 permitiría que el RPG recibiera la atención necesaria.

No es un caso aislado. Diversos lanzamientos importantes han terminado ubicándose estratégicamente lejos del 19 de noviembre de 2026, fecha elegida por Rockstar para el debut de GTA 6. Entre ellos aparecen títulos como The Blood of Dawnwalker, previsto para el 3 de septiembre; Control Resonant, programado para el 24 de septiembre; además de producciones de gran peso como Silent Hill Townfall, Marvel's Wolverine, Gears of War: E-Day y el próximo Call of Duty: Modern Warfare 4.

El resultado es un fenómeno curioso: el miedo a competir contra GTA 6 no vació el calendario de lanzamientos, sino que provocó un auténtico embotellamiento durante septiembre y octubre.

Más que ventas: la batalla por la atención

La preocupación de los estudios no pasa únicamente por las ventas. GTA 6 amenaza con monopolizar la conversación global durante semanas o incluso meses. Twitch, YouTube, TikTok, redes sociales y medios especializados probablemente girarán alrededor del lanzamiento de Rockstar Games, reduciendo significativamente la visibilidad de cualquier otro estreno.

Además, existe un factor aún más importante: el tiempo de los jugadores. Incluso quienes compren otros títulos podrían dedicar la mayor parte de sus horas de juego a explorar el nuevo mundo abierto de Rockstar.

Por eso, la influencia de GTA 6 ya se considera una victoria anticipada para la compañía. Pocos videojuegos logran modificar los planes de toda una industria antes de llegar al mercado. Y aunque todavía faltan meses para su estreno, el próximo Grand Theft Auto ya está demostrando que juega en una categoría propia.