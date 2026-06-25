Comenzó la preventa de GTA 6: precios oficiales, ediciones y todo lo que incluye el lanzamiento de Rockstar

Este jueves 25 de junio marca un día clave para la industria del gaming: ya comenzó la preventa de GTA 6 en PlayStation 5 y Xbox Series X/S . Tras meses de expectativa, Rockstar Games activó finalmente la reserva del título más esperado de la década , revelando de forma oficial sus precios, ediciones y contenidos adicionales.

El lanzamiento del juego está previsto para el 19 de noviembre, pero desde hoy los jugadores ya pueden asegurar su copia y acceder a distintos incentivos de compra anticipada . La expectativa es alta y, como era de esperarse, el anuncio generó un fuerte impacto en la comunidad gamer global.

GTA 6 llega al mercado con dos versiones confirmadas . La edición estándar tiene un precio de 79,99 dólares e incluye únicamente el juego base, permitiendo a los usuarios vivir la historia principal protagonizada por Lucia y Jason en consolas de nueva generación.

Por su parte, Rockstar también habilitó la Ultimate Edition, que se ofrece a 99,99 dólares. Esta versión incluye el juego base junto con contenido adicional exclusivo, pensado para ampliar la experiencia dentro del mundo abierto y ofrecer ventajas desde el primer momento.

La estrategia de precios buscó mantener el valor dentro del rango habitual de los grandes lanzamientos AAA, algo que la compañía ya había adelantado en sus comunicados previos.

Rockstar Games ofrece beneficios exclusivos, vehículos especiales, contenido adicional y un mes gratis de suscripción GTA+. Imagen generada por la IA

Incentivos de preventa y beneficios exclusivos para GTA 6

Uno de los puntos más atractivos del lanzamiento son los beneficios por preventa. Quienes reserven el juego desde hoy recibirán el paquete Vintage Vice City Pack, que incluye el vehículo ‘55 Vapid Stanier, un garaje exclusivo, atuendos especiales y peinados para los protagonistas, además de un diseño de arma denominado “Channel the Original Kingpin”.

A esto se suma un incentivo adicional: un mes gratuito de suscripción a GTA+, el servicio premium de Rockstar. Este beneficio incluye un depósito mensual de 500.000 GTA$ para GTA Online, descuentos especiales y acceso a una selección rotativa de títulos del estudio.

El acceso al contenido de preventa estará disponible de forma inmediata tras la reserva digital, tanto en la PlayStation Store como en la tienda de Xbox y distribuidores autorizados.

La Ultimate Edition incluye armas, mejoras, vehículos exclusivos y opciones avanzadas de personalización dentro del mundo abierto. Rockstar Games

La Ultimate Edition y el contenido más completo del juego

La versión más completa de GTA 6 es la Ultimate Edition, que reúne una gran cantidad de contenido adicional pensado para expandir la experiencia desde el inicio. Entre los elementos confirmados se encuentran vehículos exclusivos como el ‘95 Grotti Cheetah, armas personalizadas, atuendos especiales y mejoras estéticas para los protagonistas.

También incluye modificaciones para vehículos, tiendas de personalización avanzadas, locaciones exclusivas y objetos especiales como embarcaciones y kits de mejora. Este contenido apunta a ofrecer una experiencia más profunda dentro del mundo abierto del juego, con múltiples opciones de exploración y personalización.

Con el inicio de la preventa, GTA 6 comienza oficialmente su camino hacia uno de los lanzamientos más importantes de la historia reciente del videojuego, con una propuesta que combina accesibilidad en su edición base y una versión premium cargada de contenido adicional para los jugadores más entusiastas.