El periodista no dudó en dar su opinión respecto a la participación femenina dentro del deporte. Sus frases no tardaron en ser objetadas.

El reciente debut de Morena Beltrán como comentarista en ESPN, durante el partido entre Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín, reavivó un debate histórico en el periodismo deportivo argentino: la presencia y el rol de las mujeres en las transmisiones de fútbol.

El estreno de Beltrán, el primero de una mujer en ese rol en la Liga Profesional en casi una década, fue alabado por colegas y parte del público, pero también derivó en una fuerte controversia tras los comentarios de Horacio Pagani en el programa Bendita.

Las frases de Pagani Embed - Horacio Pagani fue duramente criticado tras sus polémicas frases sobre las mujeres y el fútbol: "No se metan" En Bendita, Pagani sostuvo que “el fútbol es masculino, esencialmente” y expresó que “las mujeres que no juegan al fútbol no deberían meterse” en ese espacio; además afirmó con tono despectivo que “las arqueras no llegan al travesaño”.

Sus palabras, recogidas y viralizadas en redes, desataron rechazo inmediato y encendieron una discusión sobre machismo y renovación generacional en los medios deportivos.

La reacción en el ambiente no se hizo esperar. Compañeros de transmisión de Beltrán, como Federico “Negro” Bulos, destacaron su desempeño y la definieron como un aporte de talento y frescura; al mismo tiempo, periodistas como Luciana Rubinska criticaron duramente a Pagani, pidiéndole que “se siente, pare la pelota y repiense” su postura porque, sostener ideas de ese tipo “atrasa”.