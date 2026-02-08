Juliana Awada brilló con un look total white perfecto: mirá dónde está

Juliana Awada apostó al blanco absoluto en una celebración que tuvo todo el espíritu boho chic. No te pierdas todos los detalles en la nota.

Juliana Awada apareció en el cumpleaños de Javiera de Dietrich, el cual fue celebrado en Punta del Este. La consigna del encuentro fue clara, es decir, total white, y la empresaria la interpretó desde el minimalismo con mucha naturalidad.

El festejo tuvo lugar en un espacio al aire libre, rodeado de verde y, allí, Juliana se ubicó a la derecha de la cumpleañera y en el centro de la foto, luciendo un vestido lencero blanco que resumió a la perfección su mirada sobre el vestir. La prenda incorporó delicados detalles de encaje que le dieron una cuota justa de sensualidad, sin perder elegancia ni mucho menos sobriedad.

El estilismo se completó con uno de sus accesorios predilectos del verano, siendo este un sombrero de paja de ala ancha, mientras que el beauty look consistió en un pelo suelto con ondas suaves y naturales, y un maquillaje prácticamente imperceptible.

Tal como mostró Javiera de Dietrich en sus redes sociales, la celebración fue concebida como una auténtica tarde de chicas. La ambientación respondió a una estética boho chic, con las mesas bajas, manteles de lino, vajilla artesanal, textiles naturales y arreglos florales minimalistas. Predominaron los tonos neutros y una puesta en escena cuidada hasta el último detalle, pensada para una sobremesa larga y distendida.