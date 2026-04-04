Juliana Awada mostró su look de playa: mirá a dónde está y qué se puso

Mirá cómo se vistió Juliana Awada en sus vacaciones en el Caribe. Todas las fotos y detalles de su look en la playa.

Desde el Caribe, en pleno descanso junto a su hija Antonia Macri y una amiga, Juliana Awada se mostró caminando por la orilla del mar con un look que sintetizó su impronta effortless chic, esa elegancia sin esfuerzo que parece simple pero que en realidad esconde decisiones muy puntuales.

Sobre su traje de baño, llevó una túnica amplia y con estampado de flores azules, una pieza que logró darle movimiento y frescura, pensada para adaptarse a distintos momentos del día sin necesidad de cambiar de outfit, algo que define a los looks más inteligentes del verano.

El estilismo se completó con dos accesorios que ya son parte de su identidad, y que se trataron de un sombrero de rafia y su clásica tote bag de Loewe, un ítem que la acompaña a donde vaya.

La rafia, de hecho, volvió a ocupar un lugar central, no solo como material sino como concepto, ya que está alineada con una estética que prioriza lo artesanal y lo atemporal.