El Gobierno firmó un convenio regional de Seguridad con Estados Unidos en medio de la guerra en Medio Oriente

Mientras Estados Unidos se encuentra en plena campaña bélica en Medio Oriente , el ministro de Defensa , Carlos Alberto Presti , participó este jueves de una cumbre de seguridad hemisférica en Miami encabezada por el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth. La jornada contó con la presencia de delegaciones de 15 países aliados y finalizó con la firma de un convenio de cooperación internacional en materia de seguridad y defensa.

El encuentro fue una nueva muestra del alineamiento total del Gobierno de Javier Milei con la administración de Donald Trump, en un escenario regional marcado por la intervención militar estadounidense en Venezuela. El operativo norteamericano culminó con el arresto de Nicolás Maduro por acusaciones de conspiración, terrorismo y narcotrafico, e intensificó la polarización en la región entre los países alineados con la Casa Blanca y los que resisten su expansión por Latinoamérica.

En paralelo, los esfuerzos de la Secretaría de Guerra que comanda Hegseth están concentrados en la ofensiva conjunta con Israel contra Irán destinado a abortar su plan nuclear, aunque luego Donald Trump reveló que el objetivo final es un cambio de régimen. "Cuando terminemos, tomen el control de su Gobierno. Será suyo para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones", le enfatizó el republicano a la sociedad iraní.

En ese marco, la Argentina fue el único país latinoamericano que manifestó su apoyo total a la avanzada militar estadounidense-israelí y celebró la eliminación del líder iraní Alí Jamenei, a quien calificó como "una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad".

En consecuencia, el Gobierno argentino decidió elevar a "alto” el nivel de seguridad en todo el país y se encuentra monitoreando todos los "objetivos sensibles" del territorio, así como "la infraestructura crítica y la comunidad judia, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional". Todo esto en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional.

La gira de Carlos Presti en Estados Unidos

En ese contexto, el ministro de Defensa, Carlos Presti, se trasladó a Miami para participar de la reunión militar en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, donde entre este miércoles y jueves acudieron delegaciones de 15 países del hemisferio aliados de la Casa Blanca para intercambiar información sobre los desafíos regionales.

Se trató de un evento similar a la última reunión de jefes de Estado Mayor Conjunto del continente que se desarrolló en Washington el mes pasado, donde en nombre de la Argentina participó el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare.

En esta oportunidad, la reunión encabezada por Pete Hegseth y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, estuvo destinada a "generar una dinámica de trabajo orientada a fortalecer la cooperación para ser un hemisferio más seguro", según explicaron fuentes gubernamentales a MDZ.

Además de Argentina, hubo otros tres países de Sudamérica que participaron de la reunión: Ecuador, Bolivia y Paraguay. Todos ellos hoy alineados con las políticas de Washington, motivo por el cual sus presidentes, Daniel Noboa, Rodrigo Paz y Santiago Peña, respectivamente, también viajarán a Miami este sábado para participar de una cumbre de líderes regionales convocada por Donald Trump para evitar el avance de China en Latinoamérica.

En ese contexto, Presti participó este jueves de la firma de una declaración conjunta no vinculante, que se propone conformar una coalición orientada a "enfrentar amenazas, proteger las infraestructuras críticas y reforzar la cooperación contra el terrorismo".

La declaración conjunta que firmó la Argentina con Estados Unidos

Entre los puntos centrales del texto al que suscribió la Argentina, este reafirmó "los vínculos de seguridad y defensa, fundamentados en un compromiso compartido con la paz, la soberanía y la seguridad en el hemisferio occidental".

En ese sentido, se resaltó el "respeto a la soberanía de cada una de las naciones firmantes en consonancia con acuerdos bilaterales existentes y leyes de los respectivos países" y se "reconoció la importancia estratégica de fortalecer la cooperación entre los socios alineados con un interés común en un hemisfério occidental seguro y promedio".

Según explicaron desde el Ministerio de Defensa, el objetivo del acuerdo es "ampliar la cooperación multilateral y bilateral para fortalecer la seguridad en el hemisferio occidental".

La intervención de Argentina en la cumbre

El encuentro estuvo compuesto de una serie de paneles integrados por representantes de países de América Latina, el Caribe y Sudamérica para profundizar sobre distintos temas, como por ejemplo el crimen organizado, la ciberdefensa y formas de compartir responsabilidades y esfuerzos en tareas comunes como la defensa del territorio.

En ese marco, Presti tomó brevemente la palabra para ratificar las prioridades nacionales y los ejes de cooperación regional, con especial foco en la posición estratégica de Argentina, su rol en la arquitectura de seguridad y reafirmar los principios de la administración libertaria, que son la libertad y seguridad como ejes centrales.

"Los Estados del continente enfrentamos amenazas de naturaleza similar, aunque de distinta intensidad, que afectan a nuestros ciudadanos, a nuestros bienes, a nuestros recursos estratégicos y a nuestras infraestructuras críticas. Frente a estos desafíos, la Defensa constituye una función central del Estado", manifestó Carlos Presti en uno de los pasajes de su discurso.

Y agregó: "La Argentina ocupa un lugar clave en el extremo sur del continente. Somos un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida, y un actor con incidencia directa en las cadenas de suministros globales, a partir de nuestros recursos estratégicos y nuestra capacidad productiva".

En ese marco, el militar destacó cómo la posición del país "nos sitúa como un nodo relevante dentro de la arquitectura de seguridad regional y global, con la responsabilidad de contribuir a la estabilidad del sistema internacional".

Y finalizó: "Al suscribir esta Declaración multilateral, ratificamos nuestra voluntad de cooperación y trabajo conjunto frente a desafíos comunes, dentro de nuestro marco constitucional, en estricto apego al cumplimiento de las leyes y las normas vigentes".

La intervención del ministro de Defensa se articuló en la misma línea del discurso del presidente en la apertura de sesiones ordinarias, donde Javier Milei llamó a hacer de la relación entre Argentina y Estados Unidos "una política de Estado". "Tenemos que crear el siglo de las Américas: Make Americas Great Again, de Alaska a Tierra del Fuego. Hagamos Argentina y América grandes nuevamente", había dicho el libertario.