"Un golpe al corazón de la salud pública": las declaraciones de los trabajadores del Garrahan

"Si no van a defender el Hospital , si van a mentir con respecto a quienes somos acá, entonces renuncien" sostuvo con firmeza Lezana durante la congregación, además de expresar que "pasaron el límite porque mintieron sobre cuántos somos en el hospital ".

Además, afirmó que "sabemos que solos no nos vamos a poder defender del ataque, porque esto es un golpe al corazón de la salud pública", por lo que calificó como un "llamado de emergencia" a la situación que se encuentra viviendo el Hospital Garrahan, ya que desde el sector de los trabajadores sostuvieron que "están destruyendo y desguazando al hospital".

A su vez, volvieron a clarificar las condiciones bajo las cuales los residentes retomaron sus tareas habituales, las cuales fueron "no porque hayan llegado a un acuerdo, sino bajo amenaza de ser despedidos".

Cómo sigue la situación del Hospital Garrahan

Luego de la reunión fallida con funcionarios de segunda línea, que se desarrolló en paralelo a la marcha en el Congreso del miércoles, la referente de la APyT reveló que fueron convocados nuevamente a una mesa de diálogo para el 11 de junio por "el mismo estado que dice que somos todos ñoquis".

Sin embargo, también dijo que no tienen "ninguna confianza" en esa audiencia, pero que no van a permitir que "esa audiencia otra vez nos quite fuerza para luchar", por lo que comentó que se votó un paro el 10 y el 11 de junio.

Por lo tanto, ese día tendrían una nueva mesa de diálogo para intentar encontrar una solución a la problemática que cobró relevancia en la última semana. Al mismo tiempo, convocaron a una marcha masiva a las 16 hs a Plaza de Mayo.