La UTA amenaza con una medida de fuerza: denuncian incumplimientos del Estado y las empresas

La situación del transporte público en el AMBA ha alcanzado un punto crítico. En un documento oficial titulado "Los empresarios incumplen, el Estado abandona", la organización gremial expresó su profunda frustración ante un proceso paritario que se encuentra actualmente trabado. La UTA denuncia que las empresas empleadoras "lloran" aduciendo que no pueden cumplir con los pagos, escudándose en presuntos incumplimientos estatales y cambios en las reglas de juego.

Desde el sindicato fueron tajantes al recordar que el contrato de trabajo de los choferes es con las empresas y no con el Estado Nacional. En este sentido, el gremio exige una recomposición salarial inmediata que responda a la inflación actual, subrayando que su deber primordial es defender un salario digno para los trabajadores, independientemente de la situación de los subsidios, los cuales consideran ajenos a la negociación laboral directa.