Le pegaron un pelotazo en el pecho, se descompensó y murió: la insólita tragedia de un nene de 15 años

Un adolescente de 15 años murió tras recibir un pelotazo en el pecho durante un partido de fútbol en La Banda.

La tarde de este martes terminó de la peor manera en una cancha del barrio Primero de Mayo, en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero. Un partido recreativo entre amigos derivó en una muerte en un partido de fútbol que causó conmoción.

El joven, identificado como Valentín D., de 15 años, recibió un pelotazo en la zona del pecho mientras jugaba con sus amigos. Segundos después del impacto, se descompensó. Las personas que se encontraban en el lugar intentaron asistirlo de inmediato y, al mismo tiempo, solicitaron ayuda médica ante la gravedad de la situación.

El traslado de urgencia del adolescente Por la urgencia del cuadro, el adolescente fue trasladado en un vehículo particular al Centro Integral de Salud (CIS). Allí ingresó sin signos vitales. Pese al trabajo de los profesionales de guardia, no lograron reanimarlo.

El episodio generó una rápida intervención de las autoridades, ya que aún no fue confirmada de manera oficial la causa exacta del fallecimiento. De acuerdo con lo informado por Diario Panorama, los investigadores buscan establecer si el impacto recibido en el tórax tuvo relación directa con el desenlace fatal.

La autopsia y la investigación judicial En el marco de las actuaciones judiciales en curso, se ordenó la realización de la autopsia. Ese procedimiento será clave para determinar con precisión qué provocó la muerte del adolescente y si el golpe sufrido durante el partido fue el factor determinante.