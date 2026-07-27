Otro gigante minero puso sus ojos en Mendoza: de qué empresa se trata

La estrategia de Mendoza para atraer inversiones mineras sumó un nuevo capítulo. El gobernador Alfredo Cornejo anunció que recibió a ejecutivos de Teck Resources, una de las principales compañías de minería de origen canadiense, en un encuentro orientado a explorar oportunidades de inversión vinculadas al desarrollo de proyectos de cobre y otros minerales críticos.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X acompañada por las fotografías del encuentro, el mandatario provincial aseguró que la reunión forma parte de la política que impulsa la provincia para “posicionarse como un destino confiable para la minería sostenible”.

“Presentamos nuestro potencial geológico, las oportunidades que ofrece nuestra provincia y las condiciones que estamos generando para impulsar proyectos de cobre y otros minerales críticos”, expresó Cornejo.

El gobernador agregó que “el interés de empresas internacionales como Teck Resources demuestra que Mendoza tiene una oportunidad concreta para desarrollar una nueva actividad, generar empleo de calidad y diversificar nuestra matriz productiva”.

Si bien desde el Gobierno provincial no trascendieron detalles sobre proyectos específicos ni anuncios de inversión, el encuentro representa una nueva señal del creciente interés de las grandes compañías mineras por el potencial geológico mendocino, especialmente en un contexto de fuerte demanda global de cobre impulsada por la transición energética.

Aun así, durante la reunión, los representantes de Teck Resources destacaron el potencial geológico que observan en Mendoza y manifestaron su interés en avanzar hacia inversiones de gran escala. En ese marco, se analizaron distintas áreas de interés para la exploración y el desarrollo de proyectos mineros.

Prensa Gobierno de Mendoza

Quién es Teck Resources

Teck Resources es una empresa minera canadiense con sede en Vancouver que se especializa en la producción de metales considerados esenciales para el desarrollo económico y la transición energética, principalmente cobre y zinc. La compañía define su estrategia de crecimiento sobre la base de una minería responsable y sostenible, con foco en el abastecimiento de los minerales necesarios para infraestructura eléctrica, energías renovables, vehículos eléctricos y tecnologías limpias.

Actualmente opera cuatro minas de cobre en América y posee una de las carteras de proyectos de crecimiento más importantes del sector. Entre sus principales activos se destacan la Quebrada Blanca, en Chile, uno de los mayores proyectos cupríferos de Sudamérica; Highland Valley Copper, en Canadá, la mina de cobre más grande de ese país; su participación en Antamina, en Perú, considerada una de las minas de cobre y zinc más importantes del mundo; y Carmen de Andacollo, también en Chile.

Según información oficial de la empresa, el cobre constituye hoy el eje central de su estrategia corporativa debido a su rol clave en las redes eléctricas, la construcción, la electrónica y las tecnologías vinculadas a la descarbonización de la economía.

Prensa Gobierno de Mendoza

Un contexto favorable para la minería

La visita de los ejecutivos de Teck Resources se produce en un momento en el que Mendoza busca consolidarse como uno de los nuevos polos cupríferos de Argentina. Durante los últimos meses, la provincia avanzó en la aprobación de proyectos de exploración, promovió un esquema regulatorio orientado a brindar previsibilidad a las inversiones y reforzó su presencia en los principales foros mineros internacionales para atraer capitales.

El interés de una empresa del tamaño de Teck se suma al de otras compañías internacionales que vienen siguiendo de cerca el potencial geológico mendocino, especialmente en cobre, un mineral cuya demanda mundial continúa creciendo por su papel estratégico en la electrificación, la infraestructura energética y la fabricación de vehículos eléctricos.