Con un leve gesto, el PRO se diferenció del oficialismo y votó por interpelar a Manuel Adorni
Diputados sesionará a partir de las 12. Martín Menem quiere retomar la agenda del Gobierno, pero el escándalo de Manuel Adorni seguirá a la orden del día.
Diputados sesionará a partir de las 12. Martín Menem quiere retomar la agenda del Gobierno, pero el escándalo de Manuel Adorni seguirá a la orden del día.
En una jornada que sigue atravesada por el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, la Cámara de Diputados se encamina a una nueva sesión especial en Diputados. La Libertad Avanza quiere retomar la agenda de la gestión política y económica del Gobierno de Javier Milei. Los dos temas principales será el súper-RIGI y el pago a los holdouts por la bancarrota de 2001.
Sin embargo, el escándalo del jefe de Gabinete estará latente durante toda la jornada. Los diputados de la oposición pidieron una sesión ayer que finalmente fracasó, luego de que el PRO y la UCR, junto con los gobernadores aliados, le tiraran un nuevo salvavidas al jefe de Gabinete.
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