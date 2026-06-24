El Gobierno pidió que apoyen a Manuel Adorni en Diputados y se viene un durísimo cruce con la oposición

Tras bloquear la sesión que buscaba avanzar con la interpelación a Manuel Adorni , el oficialismo prevé una nueva jugada para sostener al jefe de Gabinete, acusado por enriquecimiento ilícito.

La conducción libertaria bajó una directiva precisa a sus 94 diputados para que se presenten el próximo martes a las 15 en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde comenzarán a discutirse distintos proyectos opositores que van desde pedidos de explicaciones hasta iniciativas orientadas a promover una moción de censura contra el ministro coordinador.

La convocatoria no alcanza únicamente a los integrantes de La Libertad Avanza que forman parte de la comisión encabezada por Nicolás Mayoraz. La intención es que vayan como invitados todos los integrantes de la bancada, consignó NA.

La decisión de llenar la reunión de Asuntos Constitucionales con legisladores propios busca también condicionar el clima del debate y reforzar la posición oficialista frente a la oposición, en una instancia que se prevé especialmente tensa.

Esa definición se adoptó a la misma vez que distintos grupos de senadores libertarios desfilaron durante por la Casa Rosada para reunirse con Adorn y Karina Milei .

Por su parte, este miércoles habrá sesión en la Cámara Baja y se prevén duros cruces con la oposición. Se tratará la segunda edición del Régimen de Inversiones a las Grandes Inversiones (Super Rigi) y un acuerdo con bonistas por el default del 2001.

En paralelo, el Gobierno cree haber desactivado la arremetida opositora para este jueves en el Senado, donde podía confirmarse la interpelación al exvocero para el 2 de julio. Alude que se necesitan dos tercios para tratarlo sin el paso por comisiones e incluso cree que no llegan ni con mayorías simples, a partir de la negociación con bloques aliados.

Párrafo aparte la nueva diferencia entre el Ejecutivo y Patricia Bullrich, quien suspendió el informe de gestión de Adorni para la próxima semana, aludiendo a la falta de preguntas, algo que el ministro coordinador desmintió y aseguró “estar a disposición” de ir.