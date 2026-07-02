La Libertad Avanza fortalece su armado en Río Negro bajo la conducción de Enzo Fullone

El diputado nacional Aníbal Tortoriello formalizó su afiliación al partido en el marco del proceso de consolidación política y territorial que el oficialismo nacional viene desarrollando en la provincia.

La Libertad Avanza continúa consolidando su estructura política en Río Negro con nuevas incorporaciones que fortalecen el crecimiento del espacio en toda la provincia. En ese marco, el diputado nacional Aníbal Tortoriello formalizó su afiliación al partido, en un nuevo paso del proceso de organización y expansión territorial que impulsa el senador nacional Enzo Fullone.

La incorporación de Tortoriello se suma al trabajo de fortalecimiento partidario que La Libertad Avanza viene desarrollando en Río Negro con el objetivo de consolidar una estructura política sólida, ampliar su presencia territorial e incorporar nuevos dirigentes comprometidos con las ideas de la libertad.

En los últimos meses también se incorporaron al espacio los legisladores provinciales Martina Lacour y Claudio Doctorovich, entre otros dirigentes que decidieron sumarse al proyecto político que encabeza el presidente Javier Milei.

"Cada incorporación fortalece un proyecto que trasciende los nombres propios. Estamos construyendo un espacio con dirigentes comprometidos con las ideas de la libertad y con la transformación que impulsa el presidente Javier Milei. Río Negro tiene un enorme potencial y queremos que esas ideas lleguen a cada ciudad y a cada vecino de la provincia", afirmó Fullone.

El senador nacional destacó además que la incorporación de Tortoriello representa un paso importante para seguir consolidando el partido en la provincia. "Aníbal aporta experiencia, gestión y un fuerte compromiso con el cambio que eligieron los argentinos. Su decisión de sumarse demuestra que cada vez son más quienes entienden que este es el camino para transformar definitivamente a Río Negro y al país", sostuvo.