Dónde están y cuánto poder conservan los ex gobernadores mendocinos

Alfredo Cornejo no entra estrictamente en la categoría porque volvió a gobernar, pero es el mejor ejemplo de cómo un exgobernador puede conservar poder. Tras dejar el cargo en 2019, fue diputado nacional, senador nacional y regresó a la Gobernación en 2023. Hoy es el dirigente con mayor influencia en Mendoza y uno de los radicales con llegada a la Casa Rosada.

Pero, ¿cómo es la vida del resto de los exmandatarios que fueron gobernadores tras el retorno de la democracia?

Tras el primer gobernador luego del retorno de la democracia, el radical Felipe Llaver, se sucedieron 3 gestiones peronistas, en sintonía con la Nación donde gobernó Carlos Saúl Menem.

El primero de ellos fue José Octavio Bordón, conocido como el Pilo . Un hombre que se recibió de sociólogo en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires en 1970. Posteriormente ejerció como docente de la Universidad Nacional de Cuyo, entre 1972 y 1976 y nuevamente entre 1983 y 1995. Fue diputado nacional por Mendoza desde 1983 hasta 1987. El 10 de diciembre de 1987 asumió como gobernador por el Partido Justicialista . Luego fue embajador dos veces: en Estados Unidos durante la presidencia de Néstor Kirchner y luego en Chile, de 2016 a 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Actualmente, está ligado al ámbito académico y diplomático, participa de conferencias, foros de análisis político y espacios de formación, manteniendo una voz consultada sobre temas de política exterior y desarrollo institucional. Tiene un diálogo fluido con Matías Stevanato, intendente de Maipú y posible candidato a gobernador el año próximo.

José Octavio Bordón-20 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Rodolfo "Rolo" Federico Gabrielli fue gobernador de Mendoza entre los años 1991 y 1995. Ocupó el cargo de ministro del Interior de la Nación, durante las presidencias interinas consecutivas de Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde, del 23 de diciembre de 2001 al 3 de mayo de 2002.

Más tarde se desempeñó como vicepresidente del Banco Nación, en lo que quedó de la gestión de Duhalde, y con la llegada de Néstor Kirchner fue nombrado director del canal estatal Argentina Satelital en 2003.

En la presidencia de Alberto Fernández, tuvo vínculo político con alguien que hoy está detenido: Facundo Leal, acusado de enriquecimiento ilícito en la causa donde se investiga a otros funcionarios de ARSAT.

Actualmente, asesora ad honorem a integrantes del peronismo y está jubilado.

ex gobernadores bordon rodolfo gabrielli (1).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Arturo Lafalla fue gobernador entre fue gobernador entre los años 1995 y 1999. Antes había sido diputado nacional de 1993 a 1995 y vicegobernador de Mendoza, de 1987 a 1991. Lafalla fue elegido como diputado nacional en 1999, y continuó como tal hasta 2003.

Actualmente es dueño de un medio de comunicación. Ha tenido durante muchos años pronunciamientos públicos sobre temas claves, pero no participa activamente del poder en el peronismo.

Arturo Lafalla Ex Gobernador de Mendoza Julieta Caballero -MDZ

Iglesias y Cobos, el poder en los 2000

El radical Roberto Iglesias, ingeniero y referente histórico de la Unión Cívica Radical, inició su carrera pública en la Ciudad de Mendoza, donde se desempeñó como concejal antes de llegar a la intendencia de la Capital. Gobernó el municipio entre 1991 y 1999, período en el que logró ser reelegido y consolidó un liderazgo que lo proyectó a la escena provincial.

En 1999 fue elegido gobernador de Mendoza al frente de la Alianza UCR-Frepaso, poniendo fin a doce años de administraciones justicialistas. Su gestión, desarrollada entre 1999 y 2003, estuvo atravesada por la grave crisis económica, social e institucional que vivió el país. Durante esos años debió aplicar fuertes medidas de austeridad para sostener las cuentas públicas y administrar una provincia golpeada por la recesión y el colapso económico nacional.

Tras dejar la Gobernación fue elegido diputado nacional y también llegó a presidir el Comité Nacional de la UCR. Sin embargo, lejos de retirarse de la actividad política, volvió a competir en distintas elecciones: en 2007 intentó regresar a la Casa de Gobierno como Gobernador y lo mismo en 2011, encabezando una fórmula radical y obteniendo el segundo lugar. Luego, se retiró de los cargos políticos.

Fue gerente de una empresa, pero duró poco. Actualmente no tiene participación activa en el partido y no participa de espacios de poder político.

roberto iglesias ex gobernador (5).jpg ALF PONCE MERCADO / MDZ

Julio Cobos se afilió al partido Unión Cívica Radical en 1991 e ingresó a la función pública como subsecretario de Urbanismo y Vivienda de la ciudad de Mendoza desde el 2 de noviembre de 1994 y hasta el 6 de diciembre de 1997, en la gestión de Roberto Iglesias.

Su carrera política fue muy fluida: fue decano de la UTN; gobernador de Mendoza entre 2003 y 2007; vicepresidente de la Nación de Cristina Fernández, conformando La Concertación, de la que se salió con su voto no positivo en julio de 2009 durante el conflicto por las retenciones del campo. Tras un periodo de descanso luego de terminar su vicepresidencia en 2011, fue legislador nacional, tanto diputado como senador.

Desde diciembre del año pasado no ocupa cargos políticos. Sin embargo, está activo: expresa sus opiniones públicas y apoya activamente al intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, en su candidatura a gobernador.

julio cobos-2 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Jaque y Paco Pérez, los últimos gobernadores mendocinos del PJ

Celso Jaque volvió a la política como intendente de Malargüe. Esa misma función la había ejercido entre 1995 y 2003. Llegó a la gobernación en 2007 con su slogan "Preguntá en Malargüe", en relación a sus gestiones municipales. Fue embajador en Colombia y parte del directorio de YPF.

Desde hace años participa de la mesa política del peronismo y tiene dirigentes que le responden en la Legislatura. Como intendente ocupa un rol importante en el PJ.

asamblea legislativa celso jaque (2) Rodrigo D'Angelo / MDZ

Francisco Paco Pérez había sido el ministro de Obras de Jaque. En 2007, el 54% que sacó Cristina Fernández de Kirchner para su segunda gestión le permitió llegar a la Gobernación, cargo que ocupó hasta 2011. A diferencia del resto de los peronistas, no terminó bien su gestión, tuvo causas judiciales y se corrió del escenario público.

No apareció en ningún acto como exmandatario y se dedica a la actividad privada. Es abogado y litiga en otras provincias.

paco perez javier espina diciembre 2013 .JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

La etapa de Cambia Mendoza en el poder

Cornejo, que venía de ser dos veces intendente de Godoy Cruz, fue gobernador en 2015 y lo es actualmente. Para 2019, el mandatario elegido fue Rodolfo Suarez, exintendente de la Ciudad de Mendoza. Actualmente es senador nacional.

En Mendoza los exgobernadores rara vez desaparecen. Algunos siguen ocupando cargos, otros conservan influencia partidaria y varios funcionan como consejeros informales. Porque en política, dejar el despacho principal no siempre implica perder poder. En muchos casos, apenas significa ejercerlo de otra manera.