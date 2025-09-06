Transacciones bancarias digitales: ¿cómo garantizar que el usuario sea realmente quien dice ser?

El desafío de las transacciones bancarias no es solo el cuidado de las estafas virtuales, sino responder a la pregunta: ¿quién está detrás de la pantalla?

Los bancos que logren integrar seguridad y experiencia sin fricciones serán los que consoliden la confianza de sus clientes en el largo plazo.

Las denuncias de estafas virtuales en las transacciones bancarias alcanzaron un récord en Argentina en 2024, con más de 34.000 reportes por delitos informáticos, lo que representa un aumento del 21,1% respecto a 2023, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFFICI), dependiente del Ministerio Público Fiscal.

Las modalidades más frecuentes incluyen fraudes en línea (63%), usurpación de identidad (13,5%) y acceso ilegítimo a cuentas (8,3%). En este escenario, 6 de cada 10 fraudes financieros comienzan con el robo de credenciales o la suplantación de identidad, lo que convierte a la autenticación en tiempo real en el nuevo perímetro de seguridad para la banca digital. Los métodos tradicionales, basados en contraseñas y validaciones estáticas, ya no alcanzan frente a la sofisticación de los ataques actuales.

La identidad digital se volvió el corazón de la relación entre bancos y clientes. Cada vez que un usuario ingresa a su aplicación o realiza una transferencia, la organización necesita estar 100 % segura de que es realmente él. Esa validación continua es la que permite proteger al banco del fraude y al usuario de perder su confianza en el sistema.

Seguridad frente a las estafas virtuales Los bancos que logren integrar seguridad y experiencia sin fricciones serán los que consoliden la confianza de sus clientes en el largo plazo. La identidad digital no es solo una cuestión tecnológica: es la base de la relación entre las entidades financieras y sus usuarios en la era digital.