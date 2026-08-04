La "intimidante" réplica de arma de fuego que le secuestraron a un menor de edad en Las Heras

El sospechoso, de 15 años, fue perseguido varias cuadras luego de escapar de un control en Las Heras. Durante la requisa le encontraron una pistola de gas comprimido.

Un adolescente de 15 años cayó este martes luego de intentar escapar de un control policial en Las Heras. Tras una persecución a pie, los efectivos lograron alcanzarlo y descubrieron que llevaba entre sus prendas una "intimidante" réplica de arma de fuego: una pistola de gas comprimido.

El procedimiento comenzó cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) fueron desplazados hasta las inmediaciones de Roca e Islas Malvinas, donde habían reportado la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa cerca de un comercio.

Al llegar, los uniformados encontraron a los jóvenes sentados sobre el cordón de la calle y se acercaron para identificarlos.

La persecución por las calles de Las Heras Fue en ese momento cuando uno de los adolescentes realizó un movimiento hacia la zona de su cintura y comenzó a correr por calle Islas Malvinas hacia el sur, de acuerdo con la información policial.

Los efectivos salieron detrás del sospechoso y la persecución continuó hasta la intersección de San Luis y Molinero Tejeda, donde finalmente lograron interceptarlo.