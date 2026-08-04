Trasladaron a Facundo Moyano a la fiscalía para declarar tras el allanamiento a su domicilio

El sindicalista está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. En el operativo solo hallaron un pendrive, un reloj y medicamentos.

Facundo Moyano fue trasladado este martes por la noche a la fiscalía para prestar declaración en la causa en la que está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Candela Arizaga.

Hasta ese momento, el sindicalista permanecía alojado en la Alcaidía Comunal 4, ubicada sobre la avenida Montes de Oca, donde había quedado a disposición de la Justicia.

En paralelo, la Policía desplegó distintas medidas en el departamento situado sobre la avenida Del Libertador al 5400, en el marco de la misma investigación.