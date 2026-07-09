La nueva medida del Registro Civil de Mendoza para los feriados y días no laborales

El Registro Civil ofrece atención los fines de semana y feriados. Cómo sacar turno para hacer trámites en Mendoza.

El Registro Civil de Mendoza confirmó este jueves 9 de julio que las oficinas brindarán atención en los feriados, fines de semana y días no laborales. Al mismo tiempo, hablaron de la importancia de sacar turno en la previa para poder realizar los trámites requeridos.

"La oficina del Registro Civil ubicada en el Híper Libertad, Joaquín V. González 450 de Godoy Cruz, brinda atención al público los sábados, domingos y feriados de 8 a 14.30. Para realizar cualquier trámite es necesario solicitar previamente un turno a través de la aplicación Mendoza por Mí (M×M)", confiaron desde el Gobierno provincial.

Trámites del Registro Civil de Mendoza en feriados En esta sede pueden gestionarse trámites comunes y exprés de Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte.

La asignación de turnos se realiza exclusivamente mediante la aplicación Mendoza por Mí, una modalidad que permite organizar la atención, reducir los tiempos de espera y brindar un servicio más ágil y eficiente a los ciudadanos.

La atención durante los fines de semana y feriados forma parte de las acciones impulsadas por la Dirección del Registro Civil para ampliar la disponibilidad de turnos y facilitar el acceso a trámites esenciales.