La Joaqui, cambiadísima: mirá el radical cambio de look

La Joaqui sorprendió a sus seguidores con un cambio radical de imagen. No te pierdas el video en la nota.

La Joaqui revolucionó sus plataformas digitales al mostrar una transformación en su cabello muy arriesgada. Abandonó su antigua cabellera y se la jugó por un diseño totalmente renovado con un flequillo recto cortado bastante por encima de las cejas.

La artista presentó la transformación con un audio divertido, mostrando que el cambio fue el resultado de una búsqueda estética que venía madurando hace tiempo. Como era de esperarse, sus fanáticos deliraron en la sección de comentarios, llenando la publicación de elogios, corazones y emojis de fuego, aunque algunos cuestionaron si se trataba de una peluca.

La Joaqui se mostró muy contenta con el resultado final de su nuevo flequillo corto que, además de ser un cambio muy grande, resaltó sus rasgos de manera perfecta, enmarcando su rostro y dándole un aire más juvenil.