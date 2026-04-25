La Joaqui y Ángela Torres se hicieron gemelas sexys: los rumores que generaron

Un llamativo paralelismo en el estilo de La Joaqui y Ángela Torres siembra las dudas: ¿se viene una colaboración entre ambas artistas?

En una producción que rápidamente se volvió viral, La Joaqui y Ángela Torres llevaron el parecido al extremo. Las artistas construyeron una imagen que las mostró como reflejos de un mismo universo creativo, describiendo esa noción con una frase breve: "Opuestos complementarios", que funcionó como síntesis de todo el concepto.

El estilismo de ambas se apoyó en un minivestido de encaje blanco con transparencias que logró equilibrar delicadeza y sensualidad. La prenda, con su escote profundo en V y breteles finos, acompañó la silueta de ambas artistas de manera orgánica, resaltando sus figuras.

En ese juego de similitudes, las joyas cumplieron un rol clave, y ambas optaron por piezas de Ariana Grande para Swarovski, mientras que el beauty look terminó de cerrar la idea. Tanto La Joaqui como Ángela lucieron sus melenas largas en un tono rubio colorado, con ondas suaves. El maquillaje se centró en darles una piel luminosa, un rubor sutil y los labios en nude, generando una imagen homogénea.

Las miradas, en tanto, se destacaron por las extensiones de pestañas que les enmarcaron los ojos, sombras en tonos blanco y celeste que les dieron dimensión, y un delineado negro bien definido.