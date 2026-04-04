La Joaqui revolucionó las redes con su cambio: mirá su nuevo look

No te pierdas todas las fotos y detalles del nuevo cambio de look de La Joaqui que encendió Instagram.

Entre shows, grabaciones y una agenda que no le da tregua, La Joaqui volvió a sacudir las redes sociales con un cambio de look que marca un antes y un después en su imagen.

La cantante dejó atrás su pelo colorado y apostó por un rubio dorado, un trabajo del estilista Die Perla que llegó con raya al medio, movimiento en las puntas y cuatro hebillas en uno de los laterales. Una de las primeras en reaccionar fue Tini Stoessel, que comentó: “Qué hermosa mujer por Dios”.

El look se completó con un corpiño de encaje floral negro translúcido a modo de top, que dejó ver el escote y el vientre, combinado con una falda de ecocuero negra con textura croco y moldería ajustada. El maquillaje, a cargo de Enzo Haro, tuvo sombras plateadas metalizadas, delineado negro, máscara de pestañas, rubor y labios nude delineados.

La Joaqui acompañó el posteo con la frase: “Lo que a mí me divierte, para vos está muy mal”. Su novio Luck Ra, por su parte, sumó un comentario divertido apoyando el cambio: “A partir de ahora me gustan las rubias”.