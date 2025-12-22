La actriz visitó a Las Chicas de la Culpa en El Trece y dejó a todos en shock con sus declaraciones.

La historia de amor entre Nancy Dupláa y Pablo Echarri nació justamente en la televisión y se consolidó de gran manera fuera de ella. Ambos se encuentran muy enamorados y lograron afianzar su romance con el paso de los años.

En una entrevista tiempo atrás, Pablo Echarri dejó en claro que "estoy perdidamente enamorado de Nancy. Me gustó antes de conocerla, cuando la vi en Montaña Rusa y quedé absolutamente conmovido. Siempre tuve en mi corazón ese deseo de conocerla, sabiendo íntimamente que un día me la iba a cruzar".

En el programa Las Chicas de la Culpa (El Trece), Nancy Dupláa decidió revelar la actividad hot que realizan y, por supuesto, dejó en shock a sus colegas: "Somos hot juntos". Luego de esto, Fernanda Metilli le consultó si les gustaba salir de casa para tener intimidad.

Nancy Dupláa reveló la actividad hot que realiza con Pablo Echarri Nancy Dupláa reveló la actividad ultra hot que realiza con Pablo Echarri: "Vamos a..." Ante esta pregunta, Nancy Dupláa fue a fondo con su respuesta: "Vamos afuera de casa", comentó y sostuvo que fueron a diferentes albergues y que Pablo pagó con la tarjeta: "Me asomo para que sepan que está conmigo".