El presidente del Atlético de Madrid hablaba de Julián Álvarez ¡y confundió 4 veces su apellido!: cómo lo llamó

Enrique Cerezo fue protagonista de un insólito blooper cuando se refería a la impactante oferta del Real Madrid por Julián Álvarez. El video.

En el Atlético de Madrid querían bajar un mensaje firme sobre el futuro de Julián Álvarez, pero el que terminó metiendo un blooper fue nada menos que su presidente. Enrique Cerezo del delantero argentino y protagonizó un furcio que hizo estallar las redes.

Todo ocurrió durante una entrevista en la que al máximo dirigente le preguntaron por los rumores que vinculan al campeón del mundo con el Real Madrid, luego de que el Colchonero rechazara la oferta de 150 millones de euros que había presentado la Casa Blanca. Cerezo buscó espantar cualquier versión de salida, aunque el foco terminó puesto en su increíble confusión con el apellido de la Araña.

“Julián López es jugador del Atlético de Madrid. El que quiera a Julián López, que vea el contrato y si le interesa, que se lo lleve”, soltó en primera instancia, sin darse cuenta del error. Pero la historia no terminó ahí.

¿Cómo? El insólito blooper de Enrique Cerezo con el apellido de Julián Álvarez Lejos de corregirse, el mandamás volvió a insistir con el apellido equivocado mientras reforzaba la postura del club. "Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid", agregó, manteniendo la confusión y alimentando todavía más las bromas y los memes que se fueron viralizando después de semejante confusión.