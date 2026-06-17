Un jugador de RD Congo fulminó a Cristiano Ronaldo tras el 1-1 ante Portugal: "Ya no es el mismo, está más viejo"

A Ngal'ayel Mukau le preguntaron si la selección africana había preparado un plan para frenar a Cristiano Ronaldo y dejó una de las frases del Mundial.

Ronaldo no ligó una en el debut de Portugal en el Mundial 2026.

No fue una cargada, pero la realidad es que sonó así. Después del histórico 1-1 con el que República Democrática del Congo sacó el primer punto mundialista de su historia ante la mismísima Portugal, un jugador del seleccionado africano habló de Cristiano Ronaldo y soltó una frase que rápidamente empezó a circular por todos lados.

Mientras su selección celebraba un empate con sabor a hazaña, Ngal'ayel Mukau fue consultado sobre si habían preparado un plan especial para frenar al máximo goleador de la historia del fútbol. Su respuesta fue tan inesperada como contundente.

"La verdad, no. Sabemos que ya no es el mismo. Está más viejo. Pero sigue siendo uno de los más grandes. Le tengo mucho respeto”, aseguró Mukau en diálogo con TNT Sports Brasil. Una frase en la que, sin dudas, el elogio terminó opacado por su posterior observación sobre CR7.

Video: un jugador de RD Congo trató de "viejo" a Cristiano Ronaldo" Mukau, jugador de RD Congo, fulminó a Cristiano Ronaldo. Video: TNT Sports Brasil Ante la insistencia del periodista, Mukau aclaró que no buscó menospreciar ni faltarle es respeto a Ronaldo. “Obviamente cuando uno llega a esa edad no es lo mismo. No se pueden hacer los mismos esfuerzos, pero todavía tengo mucho respeto por él”, profundizó el congoleño, aunque ya no había vuelta atrás.

Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.