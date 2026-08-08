¡De no creer! El Pity Martínez salió lesionado al minuto de juego en pleno Tigre-River

Pity Martínez, una de las figuras del Matador, sufrió una molestia en su pierna izquierda en la primera jugada del partido y debió irse del campo.

River y Tigre todavía no habían terminado de acomodarse en el campo de juego cuando una situación inesperada cambió por completo los planes del Matador. Apenas transcurrido un minuto, Gonzalo “Pity” Martínez quedó tendido sobre el césped después de una acción desafortunada y debió ser reemplazado por Tiago Serrago.

La lesión se produjo tras un salto para disputar una pelota dividida. Al caer, el futbolista sintió inmediatamente una molestia en la pierna izquierda y se llevó las manos hacia la zona afectada, mientras sus compañeros y el cuerpo técnico se acercaban para conocer su estado. Pese a intentar continuar, finalmente quedó claro que no estaba en condiciones de seguir.

Video: así fue la lesión del Pity Martínez ante River al minuto de juego X @TNTSportsAr La salida del Pity obligó a Tigre a modificar su estructura cuando prácticamente no había comenzado el encuentro. Serrago ingresó en su lugar y asumió de inmediato el rol creativo que estaba destinado a ocupar Martínez, mientras quedaba pendiente conocer el diagnóstico definitivo de la molestia que encendió las alarmas en Victoria.

La preocupación creció porque el ex-River llegaba en un buen momento futbolístico. En la fecha anterior había sido protagonista ante Racing con un golazo que rápidamente se convirtió en una de las grandes imágenes de la jornada. Su experiencia, su pegada y su capacidad para desequilibrar lo habían convertido en una de las principales armas ofensivas de Tigre para enfrentar al Millonario.