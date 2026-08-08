En vivo: River empata 0-0 con Tigre de visitante en un duelo en el que busca reaccionar tras el mal inicio
River, último de la Zona B y sin goles a favor, está obligado a conseguir un buen resultado luego del flojísimo arranque de campeonato que protagonizó.
River visitará este sábado a Tigre, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un encuentro que será definitorio para la continuidad de su director técnico Eduardo "Chacho" Coudet.
El partido, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio José Dellagiovanna y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado es Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.
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