En vivo: River empata 0-0 con Tigre de visitante en un duelo en el que busca reaccionar tras el mal inicio

River visitará este sábado a Tigre , por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura , en un encuentro que será definitorio para la continuidad de su director técnico Eduardo "Chacho" Coudet .

El partido, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio José Dellagiovanna y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado es Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.