El insólito cruce del Chacho Coudet con un plateista de Tigre en pleno partido: "¿Qué querés que haga?"

El Chacho Coudet protagonizó un particular ida y vuelta con un plateísta del Matador durante el primer tiempo. La respuesta del DT sorprendió a todos.

River no encontraba respuestas ante Tigre y el primer tiempo en Victoria se consumía entre imprecisiones, pocas situaciones y un juego que dejaba bastante que desear. En medio de ese panorama apareció una escena inesperada fuera de la cancha: Eduardo Coudet tuvo un particular intercambio con un hincha local que estaba ubicado en una de las plateas más cercanas al banco de suplentes.

“¡Dale, Chacho! ¡Son horribles!”, le gritó el plateísta de Tigre al entrenador del Millonario, en referencia al flojo rendimiento del equipo. Coudet, que seguía atentamente las acciones, escuchó el comentario y decidió responderle. Lejos de entrar en una discusión, soltó una frase que rápidamente llamó la atención.

“El partido es horrible, ¿qué querés que haga?”, contestó el técnico, mientras dirigía su mirada hacia la platea. La respuesta del Chacho provocó sorpresa por su sinceridad y reflejó el fastidio que generaba el discreto desarrollo del encuentro, que se encaminaba al descanso sin goles.

El insólito cruce del Chacho Coudet con un plateista de Tigre en pleno partido X @SC_ESPN Después del intercambio, Coudet volvió a concentrarse en el partido y dejó atrás el curioso episodio. River necesitaba reaccionar dentro del campo de juego, ya que llegaba a Victoria después de tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, además de la eliminación ante Aldosivi por la Copa Argentina.