El fuerte motivo por el cual el Gran Premio de Austria fue la peor carrera de Alpine en la temporada

Colapinto y Gasly no lograron sumar puntos en el Gran Premio de Austria y Racing Bulls lo aprovechó de gran manera para acercarse en el campeonato.

Después de consolidarse como el mejor equipo del pelotón intermedio durante el inicio de la temporada, Alpine sufrió su primer gran traspié en el Gran Premio de Austria. En el Red Bull Ring, la escudería francesa se marchó por primera vez en ocho fechas sin sumar puntos en la Fórmula 1: Pierre Gasly finalizó 13° y Franco Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el 15° puesto, ambos muy lejos de la pelea por el Top 10.

La carrera de Colapinto quedó condicionada desde el mismo instante en que se apagaron los semáforos. El argentino, que partía desde la 16ª posición, sufrió una pérdida de potencia que lo hizo caer seis lugares en apenas unos metros: "Necesitamos que lo manejes lo mejor que puedas. Sé que estás dando lo mejor de vos", le transmitieron desde el box mientras veía cómo lo superaban los dos Williams, los dos Cadillac y los dos Aston Martin. Cuando el motor recuperó rendimiento, comenzó una remontada que le permitió recuperar terreno, favorecido además por los tempranos abandonos de Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Gasly tampoco encontró respuestas. El francés había largado 11°, con buenas posibilidades de pelear por los puntos, pero rápidamente perdió posiciones frente a Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto. Desde entonces transitó una carrera sin ritmo para acercarse al lote de adelante y quedó atrapado en la zona media del clasificador.

Alpine se fue del Gran Premio de Austria sin puntos P13 and P15 in Austria. pic.twitter.com/igRTIO5rgY — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 28, 2026 La estrategia tampoco jugó a favor de Alpine. En una de las ventanas de detención, Colapinto amagó con ingresar a boxes y corrigió la maniobra en el último instante, una indecisión que le hizo perder un tiempo valioso frente a los Williams. Con el paso de las vueltas quedó claro que Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull, Racing Bulls y Audi contaban con un rendimiento superior, dejando a la escudería francesa sin herramientas para revertir la situación.

El resultado cortó una racha que había sido muy positiva para Alpine. Hasta Austria, el equipo había puntuado en todas las carreras del campeonato gracias a las actuaciones de Gasly y Colapinto, con un podio incluido para el francés en Mónaco y varias presencias del argentino dentro del Top 10. Esa regularidad le había permitido afirmarse como el quinto mejor constructor del Mundial, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.