¿Cuándo y donde vuelve a correr Franco Colapinto tras el 15° lugar en el GP de Austria?

Luego de una decepcionante carrera en el Red Bull Ring, Franco Colapinto tendrá que afrontar un nuevo desafío en la Fórmula 1 la próxima semana.

El Gran Premio de Austria ya quedó atrás para Franco Colapinto. Después de una carrera muy complicada en el Red Bull Ring, donde una falla de potencia en la largada lo hizo caer hasta el último puesto antes de remontar hasta la 15ª posición, el piloto argentino ya tiene la mira puesta en la próxima cita del calendario: el Gran Premio de Silverstone.

La competencia británica será una buena oportunidad para que Alpine deje atrás un fin de semana para el olvido. Tanto Colapinto como Pierre Gasly sufrieron la falta de ritmo del A526 en Austria y terminaron lejos de la zona de puntos, por lo que la escudería francesa aprovechará los próximos días para analizar toda la información recopilada y tratar de encontrar soluciones antes de viajar a Inglaterra.

El Gran Premio de Gran Bretaña, el próximo desafío de Colapinto Silverstone, además, tendrá un desafío extra, ya que será el segundo fin de semana con formato Sprint de la temporada. Eso significa que los equipos contarán con una única sesión de entrenamientos libres antes de disputar la clasificación para la carrera corta, por lo que habrá muy poco margen para trabajar en la puesta a punto de los autos.

Franco Colapinto fue P15 en Austria. Instagram @alpinef1team El objetivo de Colapinto será volver a pelear en la parte alta del pelotón intermedio y confirmar que el bajo rendimiento mostrado en Austria fue apenas un tropiezo. Alpine confía en recuperar la competitividad que había exhibido en las fechas anteriores y volver a luchar por ingresar a la zona de puntos.

Horarios del Gran Premio de Silverstone 2026 Viernes 3 de julio