Asesinaron a puñaladas a un hombre en San Rafael: hay dos aprehendidos
Los sujetos fueron aprehendidos, como sospechosos del asesinato de un hombre de 36 años. Fueron localizados e identificados gracias al sistema de cámaras.
Dos hombres fueron aprendidos durante la madrugada en San Rafael, luego de quedar sospechados por el asesinato de un hombre de 36 años ocurrido en el Callejón Los Pioneros. Los sujetos fueron localizados, identificados y aprehendidos en el interior de un domicilio.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 2.54, cuando un llamado a la línea de emergencia 911, alertó a los efectivos sobre un hombre que se encontraba tirado en el suelo con graves heridas.
Al llegar al lugar, los efectivos atendieron a la víctima identificada cómo Gabriel Segundo Ramos de 36 años y le realizaron las correspondientes maniobras de RCP a la espera de la llegada del personal médico.
Cuando los profesionales del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) llegaron al lugar,constataron el fallecimiento del hombre y notificaron que presentaba una herida cortopunzante en la zona dorsal izquierda.
Fueron identificados gracias al registro de cámaras
Rápidamente, personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), realizó una revisión de las cámaras de la zona y logró reconstruir el recorrido que hicieron los sospechosos tras el ataque.
A Partir de los datos suministrados, drones de la Unidad VANT, Canes y Policía Científica desplegó distintas tareas para dar con los malvivientes.
Como resultado, los uniformados llegaron hasta un domicilio ubicado en el callejón Campos y Cordillera de los Andes, donde aprehendieron a dos hombres de 28 y 30 años, quienes habrían participado de la riña en donde falleció la víctima.
Tras la detención, los sujetos quedaron aprehendidos y a disposición de la justicia.
La causa quedó en manos de la fiscal de intrucción Andrea Rossi, quien realizará las medidas correspondientes para esclarecer los hechos y avanzar con la causa.