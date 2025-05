Suman acusaciones contra el hombre que mató a su ex en Las Heras y se fue a dormir a lo de su tía en 2023

Finalizaron los alegatos iniciales en el juicio en el que un jurado popular deberá determinar la responsabilidad penal que le cabe a Juan Manuel Tarrés, único imputado por la muerte de Jésica Olguín, ocurrida en enero 2023 en Las Heras. Además, el fiscal Pirrello sumó nuevas acusaciones contra el acusado.

El acusado se enfrenta a cargos por abuso sexual con acceso carnal, homicidio agravado por el vínculo y homicidio agravado por ser cometido en perjuicio de una mujer en contexto de violencia (femicidio).

Durante las jornadas de este martes y el miércoles se espera que sean expuestas las pruebas testimoniales y materiales de cada una de las partes, entre los que se destacan un hermano y una tía de Juan Manuel Tarrés.

En tanto, para el jueves está prevista la realización de los alegatos de cierre, momento en el que el jurado se encontrará en condiciones de pasar a deliberar para llegar a una decisión unánime.

Más acusaciones para Tarrés

En la jornada del lunes, tras escuchar las instrucciones iniciales impartidas por el Juez Técnico Horacio Cadile, los 12 ciudadanos que forman parte del jurado escucharon los discursos de apertura de Gustavo Pirrello, representante del Ministerio Público Fiscal; y de Verónica Manrique, quien ejerce la defensa técnica de Tarrés.

Además del hecho principal, el abuso sexual con acceso carnal y posterior femicidio de Jésica Olguín, el fiscal Pirrello presentó otro caso contra Tarrés, el cual incluye lesiones leves y una denuncia previa realizada en octubre de 2021 por la víctima y expareja del acusado.

El fiscal Gustavo Pirrello / Ministerio Público Fiscal

“Integrar un jurado no es una tarea sencilla, pero les voy a pedir que se relajen e integren la prueba que les vamos a presentar. Así es como podrán comprobar el infierno que vivió Jésica y la autoría del acusado. Confiamos en que podrán dar un veredicto de culpabilidad”, señaló Pirrello.

Por su parte, Manrique dijo que no discutirá las circunstancias de muerte de la víctima, pero sí la autoría. Es que, para la defensa técnica, las relaciones sexuales fueron consentidas. Además, la defensora indicó que el acusado no estuvo ni en el momento ni en el lugar del hecho. “De dieciocho indicios levantados en el departamento de Olguín, no hay uno solo que se corresponda con Tarrés, quien el día en que fue hallada muerta su expareja se encontraba con sus hijos en Los Corralitos y fue a Las Heras solo a comprar droga”, indicó. La abogada defensora, Verónica Manrique / Ministerio Público Fiscal

El femicidio de Jésica Olguín

El femicidio se produjo en la madrugada del lunes 23 de enero de 2023 en la calle Molinero Tejeda 3112, en el departamento de Las Heras. Juan Manuel Tarres llegó hasta la casa de su tía, ubicada en calle Sánchez y Starace de Guaymallén, y le confesó que había asesinado a su expareja, Jésica Olguín, de 33 años.

"Maté a mi esposa", le habría dicho. Luego, se dirigió hasta una habitación de la casa, se acostó y tomó pastillas de clonazepam para conciliar el sueño.

En medio de la desesperante confesión, la tía llamó al hermano del agresor y le explicó lo que el sujeto había dicho. En ese contexto, el hermano se presentó en la comisaría 36º e indicó que "a través de un llamado telefónico por parte de su tía", su hermano había confesado que "mató a la esposa".

La policía se dirigió hasta el domicilio de Molinero Tejeda y encontró a la joven en el interior de una habitación, boca abajo, maniatada de pies y manos y con indicios de ahorcamiento.

Inmediatamente, se desplegó Personal Policial de Guaymallén hacia la vivienda de la tía, donde se encontraba resguardado el femicida. Una vez allí, con la autorización de la dueña de casa accedieron a una habitación donde hallaron al ciudadano Juan Manuel Tarres acostado sobre una cama y profundamente dormido.