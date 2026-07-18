Ronaldinho sorprendió con su favorito para la final del Mundial y dejó una frase viral sobre Messi
Ronaldinho, campeón del mundo con Brasil, elogió a la Selección argentina, destacó la entrega del equipo y volvió a rendirse ante Lionel Messi.
A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Ronaldinho sorprendió con un contundente respaldo a la Selección argentina. El exfutbolista brasileño, campeón del mundo en 2002 y una de las grandes leyendas del fútbol, elogió el juego de la Scaloneta y destacó el liderazgo de Lionel Messi como una de las claves del equipo.
En una entrevista con Globo, el exBarcelona resaltó la identidad competitiva del conjunto argentino. “Argentina es Argentina, siempre fue así. Es la raza argentina, esa garra. El argentino siempre tuvo esa fama. Y una vez más están jugando de esa forma. El ‘vamos que vamos’, el argentino es así”, expresó.
Ronaldinho también valoró el compromiso colectivo que muestra el equipo dirigido por Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo. “Es un fútbol que da gusto ver, la entrega que los caracteriza en cada partido. Y tienen a Messi. Él puede resolver todos los problemas que tienen”, aseguró el brasileño sobre el capitán argentino.
Antes de la final, Ronaldinho explicó qué hace tan especial a la Selección argentina
Además, explicó por qué considera que la Albiceleste logró construir un grupo tan fuerte alrededor de su máxima figura. “El resto tienen esa humildad de correr por él, porque saben que le dan la pelota y saben que él puede hacer la diferencia y ser decisivo. La unión que tienen es muy linda de ver”, agregó.
Las palabras de Ronaldinho también reavivaron el vínculo especial que mantiene con Messi desde los tiempos compartidos en Barcelona. Cuando el argentino daba sus primeros pasos en el primer equipo, el brasileño era la máxima estrella del club y fue uno de los jugadores que más lo acompañó en su adaptación. Con el paso de los años, esa relación se transformó en una amistad marcada por el respeto y la admiración mutua.