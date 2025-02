Zidane también eligió al mejor de la historia y no dudó: ¿Messi o Cristiano Ronaldo?

Hace una semana, Cristiano Ronaldo se justificó con los números y las estadísticas para asegurar que era el mejor jugador de la historia y sus declaraciones cayeron como una bomba en Argentina y el mundo del fútbol. El debate, al que pocos le escaparon, también tuvo la opinión de una palabra autorizada como Zinedine Zidane.

Carlo Ancelotti se quedó con Ronaldo, Ángel Di María y Giovani Lo Celso, con Lionel Messi y hasta la FIFA, aunque sin ser contundente, se involucró en la cuestión: describió a CR7 como “uno de los mejores jugadores de la historia” al saludarlo por su cumpleaños número 40, el pasado 5 de febrero.

Pese al respeto mutuo con el capitán argentino, Zidane se quedó con Cristiano Ronaldo. (Foto: archivo)

Tampoco Zidane pudo evadir el tema y, aunque se tomó el atrevimiento de bromear, reafirmó una postura que años atrás ya había manifestado: “Si me preguntas por mí, claramente yo era mejor”, lanzó entre risas. Y luego sentenció: “Sabéis lo que pienso, el mejor es Cristiano con diferencia… pero yo he hecho una buena carrera también”.

El campeón del mundo con Francia en 1988, que dirigió a Cristiano en el Real Madrid entre 2015 y 2018 y con el portugués como máxima figura levantó tres trofeos de UEFA Champions League, ya había elegido en 2017 al “GOAT”: “Cristiano es el mejor jugador de la historia del fútbol. Hay muchos que han dejado su huella, pero lo que ha hecho él no lo ha conseguido nadie. Los datos están ahí, es impresionante, por eso pienso que sí”, había expresado.

La opinión de Cristiano Ronaldo

En diálogo con Edu Aguirre, días atrás, Cristiano Ronaldo encendió un interminable debate al asegurar: “Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien faltas, con el pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salto. Una cosa son los gustos, que te guste más Messi, Pelé o Maradona. Lo entiendo y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo. No vi a nadie mejor que yo”.