El equipo que paró Scaloni en la práctica de la Selección argentina pensando en el amistoso ante Honduras

La Selección argentina afronta una práctica especial en Kansas, en plena cuenta regresiva para el Mundial 2026 y con el foco puesto en el amistoso del sábado ante Honduras.

El entrenamiento comenzó a las 19:30 de Argentina (17.30 hora local) y es abierto a la prensa, por lo que por primera vez desde que la delegación se instaló en Estados Unidos se pudieron observar imágenes en vivo de los trabajos del plantel que conduce Lionel Scaloni .

El amistoso frente a Honduras será una prueba importante para el cuerpo técnico, que busca darle rodaje a varios futbolistas antes del debut mundialista. Luego, la Selección jugará otro ensayo el martes ante Islandia, antes de iniciar oficialmente la defensa del título el 16 de junio contra Argelia.

En uno de los trabajos tácticos de la práctica, Lionel Scaloni dispuso un equipo integrado por Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, José Manuel López y Lautaro Martínez, todos identificados con pecheras violetas.

La formación presentó dos modificaciones respecto del primer ensayo realizado tras la llegada a Kansas: Giay ingresó por Nicolás Capaldo y el Flaco López ocupó el lugar de Giuliano Simeone. Mientras tanto, Lionel Messi y el resto de los futbolistas que continúan recuperándose de distintas molestias físicas trabajaron de manera diferenciada y no participaron del ensayo futbolístico. El equipo podría ser una primera referencia de cara al amistoso del sábado ante Honduras.

Otro de los puntos salientes de la práctica fue la situación de Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero campeón del mundo trabajó a la par de los arqueros, aunque sin guantes, y en algunos momentos realizó movimientos únicamente con la mano izquierda.

El arquero arrastra una fractura en el dedo anular de la mano derecha, por lo que aparece difícil que pueda sumar minutos en los amistosos. En principio, el objetivo más realista es que esté en condiciones para el debut mundialista, siempre y cuando la evolución continúe dentro de los tiempos esperados.