Sacudón en Inglaterra: el Chelsea lo pagó € 100.000.000 y ahora la FA le aplicó el castigo más severo por dopaje

El caso de Mykhailo Mudryk en Chelsea sumó un nuevo capítulo y no precisamente favorable . La The Football Association decidió aplicarle una sanción de cuatro años por dopaje, el castigo máximo, tras el positivo que se conoció a fines de 2024: desde entonces, no juega un partido oficial.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, el ucraniano ya movió ficha y apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. De hecho, el propio organismo confirmó el inicio del proceso: "El TAS puede confirmar que ha recibido una apelación de Mykhailo Mudryko contra la FA, firmada el 25 de febrero de 2026". Ahora, resta esperar por la programación de la audiencia que podría marcar un antes y un después en su carrera.

Todo se remonta a diciembre de 2024, cuando Mudryk dio positivo por meldonium en un control antidoping. La sustancia, prohibida en el deporte profesional, derivó en una investigación que lo dejó al margen de las canchas el último año y medio. A pesar de eso, el delantero de 25 años siempre sostuvo su inocencia y continuó entrenándose por su cuenta a la espera del fallo, que se hizo oficial en las últimas horas y sacudió a la Premier League.

El ucraniano, que había llegado al Chelsea en 2023 a cambio de € 70.000.000 más otros 30 millones en objetivos, tiene contrato vigente con el club de Londres hasta junio de 2031 y ahora deberá replantearse su carrera. Incluso, en su momento deslizó la posibilidad de probar suerte en el atletismo, apoyado en su principal virtud: la velocidad (llegó a registrar 36,67 km/h en la liga inglesa, una marca que lo puso en lo más alto del ranking físico del torneo).

Los números del ucraniano en la Premier y su paso por la Selección

El paso de Mudryk por los Blues quedó por debajo de las expectativas: disputó 73 partidos y convirtió diez goles. A su vez, con la Selección de Ucrania suma 28 presencias y tres tantos. El desenlace, ahora, dependerá de la apelación y de lo que dictamine el TAS en los próximos meses.