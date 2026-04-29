Las 13 fechas de sanción a Andrada, en el top 3 de la historia del fútbol español: el récord es de otro argentino

La sanción para Esteban Andrada ya es un hecho y la realidad es que marca un antecedente histórico en el fútbol español. Finalmente, el arquero argentino fue castigado con 13 fechas por la RFEF tras el escandaloso episodio en la derrota del Zaragoza ante Huesca, donde le metió una tremenda piña en la cara a Jorge Pulido.

Para dimensionar la magnitud de la sanción, hay que remontarse al pasado. El récord absoluto lo tiene Joaquín Cortizo, quien en 1964 fue suspendido por 24 partidos tras una violenta entrada que le provocó la fractura de tibia a Enrique Collar, del Atlético de Madrid.

Más cerca en el tiempo aparece Pedro Fernández, del Granada, sancionado con 15 fechas por una patada a Amancio Amaro que lo dejó varios meses fuera de las canchas. Con sus 13 partidos, Andrada se ubica entre las sanciones más duras registradas en España, un dato realmente impactante y que refleja la brutalidad de su agresión.

Un escándalo que sacude al fútbol y deja a Andrada en la cuerda floja.

Un escándalo que sacude al fútbol y deja a Andrada en la cuerda floja

Apenas por debajo figura el caso de Apoño, quien en 2015 recibió 12 fechas cuando jugaba en el CD El Palo por insultar y amenazar de muerte a un árbitro en un partido frente al Marbella.

Dos argentinos acompañan a Esteban Andrada en la lista

Lo curioso es que dentro de los antecedentes históricos aparecen otros dos argentinos: Germán Burgos y Diego Armando Maradona. El Mono fue suspendido por 11 encuentros en 1999 tras agredir a Manuel Serrano mientras defendía el arco del Mallorca.

No obstante, el caso de Pelusa es distinto a los anteriores: fue castigado con tres meses tras la recordada batalla campal en la final de la Copa del Rey 1984 vs. Athletic Bilbao, pero no llegó a cumplirla completa debido a su transferencia al Napoli en ese mismo mercado de pases.