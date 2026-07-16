Samsung Galaxy S26 Ultra desploma su precio: tiene más de $2,2 millones de descuento en Mercado Libre

El Samsung Galaxy S26 Ultra , el modelo más avanzado de la marca, volvió a captar la atención de quienes buscan un teléfono premium gracias a una de las promociones más agresivas vistas en los últimos meses. El equipo, que se destaca por su potencia, su sistema de cámaras y sus funciones de inteligencia artificial , aparece entre las principales ofertas del día en Mercado Libre .

Se trata de un smartphone pensado para usuarios exigentes, con especificaciones de primer nivel para fotografía, productividad, videojuegos y creación de contenido, además de integrar las últimas herramientas de Galaxy AI.

El Galaxy S26 Ultra incorpora el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, desarrollado con tecnología de 3 nanómetros, que ofrece un importante salto en rendimiento y eficiencia energética frente a generaciones anteriores.

A esto se suman 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una combinación que permite ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo, almacenar miles de fotos y videos y disfrutar de una experiencia fluida incluso en las tareas más exigentes.

Samsung también reforzó la presencia de la inteligencia artificial con funciones como Galaxy AI, Circle to Search, Creative Studio, Now Brief, Now Bar, Finder e Intelligent Photo, herramientas que ayudan a editar imágenes, realizar búsquedas inteligentes y mejorar la productividad desde el teléfono.

En el apartado fotográfico, el dispositivo apuesta por una configuración de cuatro cámaras, liderada por un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado por lentes de 50 MP, 10 MP y otro sensor de 50 MP. El conjunto promete mejores fotografías nocturnas, mayor nivel de detalle y videos más estables.

La experiencia se completa con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, resolución QHD+, frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz y reproducción de más de mil millones de colores. Además, ofrece compatibilidad con doble SIM y eSIM, junto con carga rápida de hasta 60 W.

La oferta incluye 50% de descuento y financiación en hasta seis cuotas sin interés. shutterstock

El descuento que llama la atención

Más allá de sus características técnicas, el principal atractivo del Galaxy S26 Ultra en este momento es su precio. En Mercado Libre, el teléfono figura con un 50% de descuento, una rebaja que supera los $2,2 millones respecto de su valor habitual.

De esta manera, el equipo pasó de $4.509.449 a $2.254.724, una diferencia de $2.254.725. Además, la publicación permite financiar la compra en hasta seis cuotas de $507.275.

Con esta promoción, el Galaxy S26 Ultra se posiciona como una de las ofertas más destacadas del segmento premium y una oportunidad interesante para quienes esperaban una baja significativa para dar el salto al smartphone más potente de Samsung.